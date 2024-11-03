保護國寶魚聖石金業來幫忙 與雪管處合作捐明年認養經費

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聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處新近建置官網ESG合作平台，聖石金業公司搶頭香，認養國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭棲地生態保育和環境合作計畫。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處新近建置官網ESG合作平台，聖石金業公司搶頭香，認養國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭棲地生態保育和環境合作計畫。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處新近建置官網ESG合作平台，聖石金業公司搶頭香，認養國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭棲地生態保育和環境合作計畫，並取得授權推出紀念黃金條塊，公私協力創造多贏。

雪管處呼應聯合國永續發展目標（SDGs），及企業推動環境保護、社會責任、公司治理（ESG）國際潮流，今年10月訂定實施「促進公私協力參與雪霸國家公園經營管理業務要點」，11月建置官網ESG合作平台建置，聖石金業率先響應，簽約捐款參與台灣櫻花鉤吻鮭生態保育及環境教育合作計畫。

聖石金業取得雪管處圖片授權後，將推出「Formosa─美麗的寶島系列，台灣櫻花鉤吻鮭紀念黃金條塊」，將台灣櫻花鉤吻鮭的優雅與生命力凝聚在黃金之中，透過結合生態意象的藝術品，傳遞珍愛台灣獨特生態的理念。

聖石金業董事長邱嬿妤表示，聖石金業以自豪，成為第一個響應台灣櫻花鉤吻鮭棲地生態保育和環境教育工作的合作夥伴，接下來將持續與雪霸國家公園合作，結合武陵周邊部落護魚巡守隊，推動野外鮭魚監測及鮭魚放流，提升民眾對高山溪流環境意識，也讓國寶魚所面臨的極端氣候處境受到重視。

雪管處長林文和表示，ESG合作平台涵蓋生態保育、環境教育，及登山安全3類合作議題，規畫台灣櫻花鉤吻鮭保育教育、台灣寬尾鳳蝶之保育教育、原住民文化祭典與原住民學校環境教育、雪霸樹冠層保育教育、登山設施維護，及安全教育等5項合作計畫，開放企業團體自提合作計畫，推動包括環境資源維護、遊憩與解說服務、設施興建維護、國際交流合作、地方創生、溫室氣體減量，及國家公園治理等7個面向，

雪管處期盼更多企業參與ESG合作平台，整合資源共同推動生態保育、社會責任和公司治理，促進成永續發展目標，公私協力共同守護台灣之美，為下一代打造更美好的環境。

雪霸國家公園管理處新近建置官網ESG合作平台，聖石金業公司搶頭香，認養國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭棲地生態保育和環境合作計畫。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處新近建置官網ESG合作平台，聖石金業公司搶頭香，認養國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭棲地生態保育和環境合作計畫。圖／雪霸國家公園管理處提供

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