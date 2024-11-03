清寧陸橋下雙向道不能左轉！ 竹南鎮半年違規3540件市民錯愕

苗栗縣竹南鎮光復路、環市路三段路口，多功能科技執法今年4至9月共取締4895件，其中，違規左轉3540件，都遠超同期其他科技執法路口，一些用路人也錯愕，原來光復路不能直接左轉環市路。

苗栗縣在15個路口建置科技執法，其中，5處路口今年9月1日上路，取締車不停讓行人、未保持路口淨空、未依標誌標線行駛，及闖紅燈等違規，縣警局最近公布4至9月取締1萬5366件，竹南鎮光復路、環市路三段路口首次登上取締王。

警方分析，竹南鎮光復路、環市路三段期間取締4895件，第二名的公館鄉台6線、苗26線路口2599件，第三名苗栗市中正路、為公路口2159件。此外，違規項目最多是未依標誌標線行駛8537件，竹南鎮光復路、環市路三段路口未依標誌標線行駛違規左轉就有3540件，占了4成15。

警方說，光復路、環市路三段大部分違規是光復路市區往照南國小方向，不能直接左轉環市路三段，必須先右轉走清寧陸橋下迴轉道，迴轉後直行環市路三段，設計主要考量是避免與光復路直行往市區的車流衝突，且路口都有設置標誌提醒駕駛人。

「光復路不能直接左轉環市路？」一些用路人很錯愕，他們表示，光復路是雙向雙車道，習慣開車或騎車在路口，適當的時機左轉，不會特別注意路口的標誌，而且路口還有科技執法，感覺有如陷阱。