竹市運動場館租借方式不便利 審計室促改善

新竹市審計室查核發現，竹市體育場所屬運動場館短期借用場次逐年增加，卻未建置場地租借系統，提供民眾透過網路查找適合場地及線上申請，仍以人工紙本辦理，認為耗費往返申辦時間，有待研謀改善；市府回應，運動場館借用訊息在網站及臉書公告，未來會研議設立設備借用系統。

審計室指出，市府開放借用運動場館以推廣全民體育活動，新竹市體育場所屬運動場館供中長期借用場地共有23處，其中僅3處收取場地使用費，其餘20處經借用作為辦公場所、選手培訓、上課教室、練習樂器、置物使用等，並核准免繳場地使用費，但部分場地長期免費作非體育活動用途使用，有違使用者付費原則及場館設置目的。

另外，運動場館短期借用場次逐年增加，從110年度的128 次，逐年增加至112年度8月底止的192次，但仍未建置場地租借系統，或結合現有數位市民整合服務平台，提供民眾透過網路查找適合場地及線上申請。場地租借作業仍以人工紙本辦理，耗費民眾往返申辦時間，運動場館租借方式不便利。另有民眾反映場地租借不夠公開透明，盼相關單位能重視改善。

審計室表示，112年度截至8月底，場館收入共657萬餘元，其中，民眾臨櫃現金繳納572萬餘元（87.06％）為最大宗、匯款66萬餘元（10.16％）次之、小額電子支付僅18萬餘元（2.77％），民眾繳費方式以現金支付為主，未能因應數位經濟潮流，提供電子或行動支付服務，以增加便利性及減少現金收繳風險。

教育處表示，竹市運動場館主要是推廣及培養民眾運動習慣，非以營利為目標。今年度修正借用自治條例，將非體育類的活動提高租借費用。體育場館借用訊息已於網站及臉書公告，民眾也可電洽體育場詢問，均為公開透明。

教育處說，未來市府將研議設立設備借用系統，進一步提升民眾使用的便利性。至於小額電子支付服務，目前僅香山游泳池提供，之後將評估其餘場館推行電子支付之成本效益分析與可行性，後續辦理改善。