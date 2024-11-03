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桃園首批7家在地社企 獲國際認證

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2024桃園社會企業城市國際論壇2日於桃園會展中心圓滿落幕。圖／桃園市青年局提供
2024桃園社會企業城市國際論壇2日於桃園會展中心圓滿落幕。圖／桃園市青年局提供

2024桃園社會企業城市國際論壇2日於桃園會展中心圓滿落幕。本次論壇主題為「社會企業城市的永續發展與創新策略」，吸引國內外專家學者、社企領袖及創業家共同探討社會企業的挑戰與機遇，展現桃園市在推動社企國際化及永續發展上的領導地位。

桃園市祕書長溫代欣表示，桃園市將透過「產、官、學各界的協作與共創」，提供租金與設備補助，並設立「社會企業諮詢會」，促進資源整合。桃園市是全台首個引入「人與地球優先」認證的城市，並藉由創新技術，如洺鈞畜產科技運用中草藥替代抗生素，及韻手作利用海洋廢棄物再製商品，積極推動永續發展。

今年，市府與中央大學合作，輔導社會企業申請「人與地球優先」認證，並在論壇上揭曉首批通過認證的7家社企，象徵台灣社企踏上國際舞台的重要里程碑。論壇邀請國際講者，如AVPN亞洲社會投資人網絡首席合作長Tristan Ace及SVI社會價值國際影響力總監Adam Richards，分享全球最佳實踐案例及未來發展趨勢。2場趨勢論壇也聚焦於「社會企業城市的發展與挑戰」，引發熱烈討論，提供寶貴實務經驗。

作為論壇的亮點活動之一，「2024社會企業新星Demo Pitch」由今年桃園社會企業創業競賽暨第9屆尤努斯奬的五隊社企組獲獎團隊發表，展現桃園市充沛的社企能量。身為評論人的永續影響力加速器林志垚與BetterPartners葉律志，給予團隊專業回饋並提出務實建議，同時也對部分團隊展現影響力投資的興趣，為這些社企新星提供了寶貴的資源連結與發展契機。

桃園 社企 社會企業

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