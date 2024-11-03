反對設矽砂廠 通霄福源里民封門杯葛說明會

國內傳產大廠金晶關係企業計畫在苗栗通霄鎮福源里開發矽砂科技園區，原訂昨天在福源里活動中心辦說明會，但居民封門抗議杯葛，無功而返；居民憂矽砂粉塵恐危害健康，廢水也會毒害環境，堅決反對。業者說民眾因資訊不對等誤解，會再溝通。

金晶事業集團計畫在福源里投資13億元，14公頃開發面積未來將遷入目前位於苗栗縣內3間矽砂工廠，打造AI自動化工廠，業者雖強調園區未來以處理已洗過的乾淨矽砂作為產品原材料，製程不會排放汙水，空汙粉塵也符合國際標準，但民眾不埋單。

抗議居民以福源里長邱永妹為首，30多人昨天拉白布條抗議，並以封門方式杯葛，讓業者開不成說明會。縣議員翁杰、陳品安和鎮民代表繆宗翰、吳嘉星、翁英雄等人也到場聲援。

抗議過程中，居民歡迎企業到地方投資，但反對會有汙染的企業來此建廠生產。居民認為，處理矽砂會產生致癌的二氧化矽，還會造成矽肺病，而洗滌廢水會破壞破壞地方好山好水，運輸大卡車出入也有交通安全疑慮。

抗議民眾說，由於金晶銅鑼廠2020年8月曾違反水汙法挨罰14000元，第二廠2020年4月也因違反水汙法罰21000元，致使居民對業者保證不信任。

金晶事業集團執行長羅文龍說，公司因為資訊不對等被民眾誤解，很遺憾無法順利舉辦說明會，會將居民訴求帶回討論，再尋求機會溝通。