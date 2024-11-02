上帝部落「司馬庫斯」斷橋成孤島150人受困 縣府送藥品糧食進山

位於新竹縣尖石鄉的「上帝部落」司馬庫斯聯外道路橋梁多處坍方、斷裂，仍有150人受困，經盤點天然災害儲備糧，還可維持3天，但因山區有慢性病患急需藥物，新竹縣長楊文科已指揮除搶修道路外，先以人力送藥品、糧食物資進山，全力協助待援民眾。

新竹縣消防局表示，已經與尖石鄉公所取得聯繫，確認司馬庫斯有依照衛福部所頒布「直轄市、縣市政府因應天然災害避難收容處所緊急救濟民生物資整備及管理要點」針對易成孤島地區準備10天份糧食及民生用品安全存量。

不過根據司馬庫斯傳回消息，因為儲備糧是以設籍的50人份準備，因此並不足以維持目前受困的150人用上10天，但仍可撐3天以上，新竹縣府災害防救辦公室已待命，若遇有緊急狀況必要時，將盡速申請空勤總隊協助人員後送及空投物資。

楊文科指示各局處全力協助，要將司馬庫斯所需的藥品及物資先用人力徒步送進部落，預計今天入夜前可先送到司馬庫斯二號橋斷橋處，同時原民處長雲天寶、尖石鄉長曾國大等人仍在聯外道路搶修現場指揮，由公所委外廠商重機具進駐持續搶修道路，

雲天寶表示，隨著搶修進度挖掘，發現司馬庫斯產業道路不只一處有坍塌，目前部落已經恢復供電，並與受困族人取得聯繫，將分別由兩頭派人在斷橋處會合傳遞物資，至於斷橋該如何修復，還需要再依實際狀況評估。

曾國大指出，已經聯繫國軍協助，若修復到斷橋處，計畫由國軍及部落青年以人力方式運送物資至部落。部落已恢復電力，用水則暫時不需擔心，因為部落有山泉水可使用。

新竹縣衛生局表示，經掌握有有7名慢性病患者受困、面臨藥物不足，因此已先備妥10天份的藥物，預計明天可以人力徒步送進部落。