台南無形文化資產保存者 增列藝師王登發、李昆山

台南市政府文化局召開今年度「傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者」審議會，新增認定王登發藝師為本市傳統工藝「細木作」保存者，以及李昆山藝師為本市文化資產保存技術「泥作（土水）」保存者，總計台南市傳統工藝藝師20名、保存技術保存者8名。

文化局表示，傳統工藝「細木作」保存者王登發藝師，出生於1950年，28歲進入台南在地家具廠「永興祥木業」，學習細木作工藝技術，開啟他的木藝生涯，從基層做起，在各部門習得各類家具製作工法及技術，基礎繪圖、打版、放樣、榫卯、修飾等，歷練豐富。

王登發積累40年以上的細木作技藝，擅長傳統榫卯家具製作生產，熟知細木作工藝的各項知識、技藝及造型表現，且相關保存成果和傳習工作深具實績，為傳統木作榫卯結構工藝脈絡下的適當保存者。

文化資產保存技術「泥作（土水）」保存者李昆山，出生於1953年，14歲起就在家鄉台南善化跟隨泥作師傅柯照義當學徒，以期改善家計。出師後的昆山師，原本從事現代建築的泥作工程，於1991年取得內政部台閩地區傳統工匠資格，開始接觸古蹟與歷史建築的修繕工作，又因1999年921大地震而參與過許多災後復建工程，此後便專注於日式宿舍和廳舍的泥作修復，並不斷在實踐中精進技術及工法。

2020年起，受邀擔任文資局傳匠工坊「土水作班」課程講師；2022年，以「鐵道部園區市定古蹟清代機器局遺構東側圍籬與石板道修復再利用工程」獲國立台灣博物館推薦，接受文化部表揚為「優良傳統匠師」之一，彰顯出李昆山長年在泥作技術上的深厚造詣。

文資處表示，隨著2位新科保存者的加入，台南市文化資產傳統工藝與保存技術的保存工作將更臻完善，未來也將繼續推動各項傳習計畫，期許透過他們的技術精進與教學傳承，持續為台灣的文化資產注入新生命。