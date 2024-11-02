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表揚醫療人員 張善政：讓國際看見桃園肺癌低劑量篩檢成果

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政表揚優良醫師、醫事、藥事與長照人員。記者鄭國樑／攝影
張善政表揚優良醫師、醫事、藥事與長照人員。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天參加優良醫師及醫事、藥事、長照人員表揚與頒獎，並感謝各醫院添購設備增加工作負擔，配合市府肺癌低劑量（LDCT）篩檢守護市民健康，大規模的篩檢在國際公共衛生領域少見，也獲得很好的成效。

張善政提及先前在「唐獎」系列活動，見過加州柏克來大學分校電資學院、公共衛生學院兩位院長，其中公衛院長是台裔院長呂淳祺，呂在美國前總統歐巴馬任內，擔任聯邦婦幼局局長，現正在推動結結合電資的CPH公衛計畫，他與呂淳祺交換意見後，預估雙方在年底前可以透過視訊會議，爭取桃園經由LDCT篩檢等公衛成果，加入CPH計畫，讓桃園醫護人員在肺癌篩檢的努力與成果被世界看見，學理的發現也能對國際有所貢獻，雖然事情還未成，但一定會努力爭取加入。

按柏克來加州分校官網介紹，CPH（computational precison health）字面翻譯為「計算精準健康」是一項新專案，很有可能改變當地和全球的醫療保健實踐和政策。專案包括努力培訓下一代計算健康領導者，並實現計算精準健康的願景，從發現到實施向所有患者和社區提供可擴展的服務。

張善政希望透過參與CPH，不只讓桃園在公衛努力站上世界舞台，也希望能更健全桃園的健康照護。

張善政感謝醫護、醫事和藥事、長照機構為LDCT篩檢工作的付出，市府也送給參與篩檢的醫院高階電腦判讀設備，在衛生局與勞動、經發、環保等局參與下，擴大篩選族群並找出潛在的病例，包括同餐廳兩名廚師先後篩檢都有初期肺癌病兆，也都獲得有效的治療，還有一位抽菸的清潔隊員檢出治療後趕緊戒菸，這些都是初期就被檢出，也是做LDCT的目的。

公衛 張善政 桃園

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