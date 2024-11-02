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竹縣褒忠路將拓寬一倍寬度 紓解竹北往新埔、湖口塞車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府29日在義民廟召開褒忠路拓寬地方說明會。圖／竹縣府提供
新竹縣府29日在義民廟召開褒忠路拓寬地方說明會。圖／竹縣府提供

連接竹北市主幹道自強北路的新埔鎮褒忠路，雖是竹北往來新埔、湖口重要道路，但因路幅狹窄，長期交通壅塞，新竹縣府決議拓寬道路一倍，由原先9公尺拓寬為18公尺，不過沿線居民要求縣府應清楚說明如何徵收，縣府承諾後續將舉辦用地說明公聽會。

褒忠路沿線居民指出，這條道路是往來竹北市區與湖口新竹工業區的主要幹道，車流量非常大，但雙向卻僅各1車道，因此交通壅塞非常嚴重，上下班時間短短2公里甚至可以塞上半小時以上，因此地方普遍支持拓寬，但縣府必須妥善安排徵收、以合理價格徵收。

新竹縣府日前在新埔褒忠亭義民廟舉行第二次地方說明會，說明新埔鎮連接竹北市之褒忠路拓寬工程的細部設計階段辦理情形，規畫拓寬改善工程長度約1.36公里，預計增加雙向各1車道，縣府認為未來完工有望紓解尖峰時間壅塞問題。 

新竹縣府工務處表示，拓寬計畫已獲中央機關核定補助建設經費9.75億元，改善範圍自義民廟起至褒忠路與文山路口，計畫拓寬總長共計1.36 公里，其中長度達280公尺的褒忠大橋也將一併拓寬，預計由現行雙向各1車道，拓寬為雙向各2車道。

不過褒忠大橋因興建年代久遠，且載重不足，無法以原有橋梁結構直接拓寬，因此預計將採用預力箱型梁橋改建，未來施工期間將先在下游架設施工便橋，再進行橋梁改建工程，改建拓寬期間不影響褒忠路通行。

對於居民對於徵收有疑慮，新竹縣府承諾後續會專門舉辦用地說明公聽會，向受影響居民說明協議價購相關問題。拓寬工程預計要2年才會完工，目前已進入工程設計階段，後續將進行用地徵收及取得作業、工程發包，再進入工程施工階段。

新竹 竹北 車道

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