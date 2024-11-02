反對開發矽砂科技園區 通霄福源里民頭綁白布條抗議

國內傳產大廠金晶關係企業計畫在苗栗通霄鎮福源里開發矽砂科技園區，今天上午要在福源里活動中心舉辦說明會並交流意見，但遭到居民抗議杯葛，吃了閉門羹，說明會未能如願舉行；現場聚集數十位里民頭綁白布條表達抗議到底訴求，業者則回應將再尋求機會與地方溝通。

這場說明會原定上午10點在福源里活動中心舉行，吸引30多位居民到場，並由福源里長邱永妹擔任反矽砂總指揮拉白布條抗議；縣議員翁杰、陳品安，鎮民代表繆宗翰、吳嘉星、翁英雄以及福龍、內湖、烏眉、楓樹里長等地方民意代表也到場關切，共同表達反對意見。

抗議群眾以活動中心是由社區發展協會管理，業者向里辦公室申請使用不符流程為由，拒絕開門，讓業者吃了閉門羹，難以入內舉辦說明會；並在外面拉白布條「誓死捍衛福源寶地」、「誓死反對矽砂危害」表達抗議到底的決心。

多數居民表達歡迎企業來投資，可增加就業機會，但反對有汙染企業來建廠生產。他們認為處理矽砂會產生致癌的二氧化矽；二氧化矽粉塵會形成矽肺病；洗滌廢水是毒藥，滲透土壤破壞好山好水；運輸大卡車出入頻繁，會造成大人小孩外出安全疑慮。另列舉金晶銅鑼廠2020年8月曾違反水汙染防治法挨罰14000元；第二廠於2020年4月也有違反水汙染防治法挨罰21000元紀錄，表達對廠方處理環保的不信任態度。

金晶事業集團執行長羅文龍說，位在福源里14公頃土地，計畫投資13億元籌建AI自動化工廠，之後將位在苗栗縣內3間矽砂工廠遷入，以處理再國外就已洗過的進口乾淨矽砂作為產品原材料，製程並沒有汙水排放，空氣排放的粉塵也將符合國際空汙排放標準，不會有環境汙染疑慮。