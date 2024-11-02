竹市中華路四段11月8日起道路刨鋪 將封閉單向車道

新竹市中華路是省道台1線，上、下班尖峰時段交通量極大，為打造安全便利的用路環境，新竹市政府於11月8日至11月11日利用假日進行中華路四段（中山路口至東華路口）的路段道路刨鋪作業，施工路段進行單向車道封閉，提醒民眾改道。

新竹市工務處長陳明錚指出，中華路上、下班尖峰時段交通量極大，加上部分路口為平交道或地下道，施工對交通影響極大，經評估這次路段將採取假日連續施工方式，以縮短施工時間，市府致力推動香山區道路建設，持續完善各項工程品質，也持續督促廠商作好施工宣導、交通疏導及安全維護等工作，使施工對交通影響降至最低。

工務處說明，中華路施工時間訂於11月8日晚上10時至11月11日早上6時，屆時該路段將進行道路刨鋪作業，施工路段封閉單向車道管制。通過工區範圍車輛，將採用調撥車道及引導行駛替代道路方式疏導，確保車輛能夠安全通行。

工務處建議，用路人可提前規畫行駛路徑，藉由警光路、牛埔南路及牛埔東路等周邊替代道路進行改道，務必注意相關交通指示，並遵守義交及現場工作人員的指揮。

另外，施工管制路段內大眾運輸停靠站將配合暫停上下車，其中影響的停靠站為農會站、中埔站及東華站，施工期間請欲搭乘客運旅客注意，配合提前或延後停靠站上下車。