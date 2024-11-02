快訊

馬斯克為何2004年就投資低軌衛星？拆解他事業長遠布局

影／新竹遠東紡織廠突起火 濃煙順風飄向竹北「快關窗」

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市中華路四段11月8日起道路刨鋪 將封閉單向車道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為打造安全便利的用路環境，新竹市政府於11月8日至11月11日利用假日進行中華路四段（中山路口至東華路口）的路段道路刨鋪作業，施工路段進行單向車道封閉。圖／新竹市政府提供
為打造安全便利的用路環境，新竹市政府於11月8日至11月11日利用假日進行中華路四段（中山路口至東華路口）的路段道路刨鋪作業，施工路段進行單向車道封閉。圖／新竹市政府提供

新竹市中華路是省道台1線，上、下班尖峰時段交通量極大，為打造安全便利的用路環境，新竹市政府於11月8日至11月11日利用假日進行中華路四段（中山路口至東華路口）的路段道路刨鋪作業，施工路段進行單向車道封閉，提醒民眾改道。

新竹市工務處長陳明錚指出，中華路上、下班尖峰時段交通量極大，加上部分路口為平交道或地下道，施工對交通影響極大，經評估這次路段將採取假日連續施工方式，以縮短施工時間，市府致力推動香山區道路建設，持續完善各項工程品質，也持續督促廠商作好施工宣導、交通疏導及安全維護等工作，使施工對交通影響降至最低。

工務處說明，中華路施工時間訂於11月8日晚上10時至11月11日早上6時，屆時該路段將進行道路刨鋪作業，施工路段封閉單向車道管制。通過工區範圍車輛，將採用調撥車道及引導行駛替代道路方式疏導，確保車輛能夠安全通行。

工務處建議，用路人可提前規畫行駛路徑，藉由警光路、牛埔南路及牛埔東路等周邊替代道路進行改道，務必注意相關交通指示，並遵守義交及現場工作人員的指揮。

另外，施工管制路段內大眾運輸停靠站將配合暫停上下車，其中影響的停靠站為農會站、中埔站及東華站，施工期間請欲搭乘客運旅客注意，配合提前或延後停靠站上下車。

工時 新竹 車道

延伸閱讀

周周抽機車、機票 新竹購物節首波誕生56位幸運兒

竹市東光路機車可直接左轉光復路 11/4中午起實施

竹市政府採購12.5萬劑流感疫苗 50至64歲公費今起開打

國軍桃園總醫院新竹分院加入 竹市失智共照中心再+1

相關新聞

竹市中華路四段11月8日起道路刨鋪 將封閉單向車道

新竹市中華路是省道台1線，上、下班尖峰時段交通量極大，為打造安全便利的用路環境，新竹市政府於11月8日至11月11日利用...

桃園版華山 將辦寶可夢卡牌世界「超級球聯盟賽」

有桃園版「華山」之稱的中原文創園區，11月將接連展出多檔展覽，其中最熟受矚目的為賽制正式更新後首辦的寶可夢卡牌世界「超級...

颱風後影響？桃園八德多街道無預警停電

桃園市八德區今早傳部分區域無預警跳電，除了社區大樓家戶受影響，街道號誌無法運作也造成交通紊亂；台電桃園營運處表示是颱風事...

周周抽機車、機票 新竹購物節首波誕生56位幸運兒

新竹購物節周周抽開獎，累積至今已登錄超過7百萬組抽獎序號，第一波抽出機車、日本東京來回機票、3000元購物金、遠東巨城購...

11年花5.8億難留深刻印象 桃園地景藝術節將改雙年展

桃園舉辦地景藝術節至今10屆，活動經費總計5.8億元，但議員許家睿發現僅最初2年參觀人數破2百萬，此後難再攀高峰，建議活...

清大附設桃園醫院BOT 將採招標

國立清華大學與私立高雄醫學大學簽約合作在桃園航空城蓋醫院，近期傳生變，由於建院基地屬桃園市府所有，桃園市長張善政昨下最後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。