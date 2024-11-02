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桃園版華山 將辦寶可夢卡牌世界「超級球聯盟賽」
有桃園版「華山」之稱的中原文創園區，11月將接連展出多檔展覽，其中最熟受矚目的為賽制正式更新後首辦的寶可夢卡牌世界「超級球聯盟賽」，還有永續環境、攝影、陶藝、油彩畫、電影等共9檔多元豐富的主題，歡迎民眾遊玩。
11月中原推出多元的主題展覽，包括展出原住民族工藝、攝影等競賽作品的2024 Tuying Art 藝術節；聯合眾多品牌推動資源再生、展出永續未來的超越圈圈循回桃園。
還有德明科大及中壢家商聯合舉辦的永續環境作品推廣暨體驗會，共同推廣關於永續的時尚作品；展示多台保時捷車款特展；北區青聚點成果展推廣北島地方選物店，並延伸市集、展覽及特色美食等體驗活動；還有島嶼藍眼淚，以美麗風景作品訴說感人故事，即陶藝特展等，全部都可以免費參加。
另外，賽制正式更新後首辦的寶可夢卡牌世界「超級球聯盟賽」，高排名者可獲得高級球聯盟賽參賽權；還有街舞、我最親愛的小公主故事劇場、台客祭及美食野餐聚會及市集等。
除了眾多的精采節目，當然還有必不可少的主題市集，包含販售各類暖心文創小物的「冬日物語」市集；推動環保實踐永續生活的「ESG永續二手市集」；以親子毛孩身心靈為主軸的「微微瘋狂 親子與寵物身心靈市集」及園區自有品牌「中原文創613市集」等，歡迎民眾前來參與。
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