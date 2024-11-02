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颱風後影響？桃園八德多街道無預警停電
桃園市八德區今早傳部分區域無預警跳電，除了社區大樓家戶受影響，街道號誌無法運作也造成交通紊亂；台電桃園營運處表示是颱風事故饋線跳脫導致停電，目前搶修中。另警方也在路口站崗，維持交通秩序。
據了解，停電事故發生在今天上午10時許，停電範圍包括八德區仁德路、仁德一路、仁德二路、豐田一路、豐田二路、豐田三路、豐田五路、豐田七街、豐吉路、長興一路
和建國路部分路段，該區域多為重劃區範圍，社區大樓眾多，影響用電戶也不少；另外，受停電影響，豐田路及興豐路口號誌也不亮，目前由警方維持現場車流秩序。
停電影響民生，桃園市議員許家睿也主動關心；台電桃園營運處表示，因颱風影響，供電饋線跳脫，導致停電事故，人員正積極搶修，盼能盡快復電。
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