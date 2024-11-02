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周周抽機車、機票 新竹購物節首波誕生56位幸運兒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹購物節周周抽開獎，累積至今已登錄超過7百萬組抽獎序號，第一波抽出機車、日本東京來回機票等，共抽出56位幸運兒。圖／新竹市政府提供
新竹購物節周周抽開獎，累積至今已登錄超過7百萬組抽獎序號，第一波抽出機車、日本東京來回機票等，共抽出56位幸運兒。圖／新竹市政府提供

新竹購物節周周抽開獎，累積至今已登錄超過7百萬組抽獎序號，第一波抽出機車、日本東京來回機票、3000元購物金、遠東巨城購物中心1萬元購物抵用券、新竹SOGO3000元美食抵用券及住宿券、旅行箱、石墨烯眼罩等好禮，首波共抽出56位幸運得主。

新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市不僅是台灣的科技重鎮，還擁有強大的消費潛力，根據過往的數據，每次大型促銷活動都能帶來驚人的經濟效益，讓住宿、餐飲和各項服務業蒸蒸日上。

邱臣遠說，這次市府精心策畫的首屆購物節，結合各大商圈、百貨品牌和在地特色店家，將竹市打造成能盡情購物又充滿觀光魅力的城市，恭喜首波中獎的56名幸運兒，沒抽中的民眾也不用灰心，活動期間內每周、每月皆會抽好禮，還有最大獎汽車跟黃金等你帶回家。

新竹市城市行銷處長嚴翊琦表示，竹市的年輕人口比例較高，特別是25歲至45歲的族群，消費習慣偏向科技產品、餐飲、娛樂及休閒活動；而年齡層稍長的消費者則更注重健康和生活品質。為此，活動特別規畫多元化合作商家，除了消費有2倍抽獎序號外，也兼顧各年齡層的消費需求，滿足市民和遊客的不同購物偏好，請民眾把握機會，在12月24號截止前登錄竹市消費發票抽大獎。

城市行銷處補充，2024新竹購物節周周抽獎有8次機會，第二次周周抽將於11月6日進行抽獎直播，屆時將再度送出包括機票、機車、購物金、住宿券、行李箱、百貨抵用券等豐富獎項。此外，竹市稅務局也加碼提供雲端發票專屬抽500元即享券，首波共抽出56位幸運得主。

城市行銷處提醒，「2024新竹購物節」活動將持續至12月24日截止。只要在新竹市合法設立的店家消費滿200元，即可憑消費發票登錄至活動網站（https://hcshopping.com.tw/）參加抽獎；在指定通路及特約商家消費，還能獲得加倍抽獎序號，增加中獎機會。

新竹購物節周周抽開獎，累積至今已登錄超過7百萬組抽獎序號，第一波抽出機票大獎。圖／新竹市政府提供
新竹購物節周周抽開獎，累積至今已登錄超過7百萬組抽獎序號，第一波抽出機票大獎。圖／新竹市政府提供
新竹購物節周周抽開獎，累積至今已登錄超過7百萬組抽獎序號，第一波抽出機車大獎。圖／新竹市政府提供
新竹購物節周周抽開獎，累積至今已登錄超過7百萬組抽獎序號，第一波抽出機車大獎。圖／新竹市政府提供

住宿券 新竹 邱臣遠

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