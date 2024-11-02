11年花5.8億難留深刻印象 桃園地景藝術節將改雙年展

桃園舉辦地景藝術節至今10屆，活動經費總計5.8億元，但議員許家睿發現僅最初2年參觀人數破2百萬，此後難再攀高峰，建議活動應找出核心，思考好的作品如何永續留存；文化局表示，地景藝術節未來將轉型雙年展，用更多的時間提升活動品質。

桃園2013年第一屆地景藝術節靠知名藝術家霍夫曼的巨大黃色小鴨打響名聲，參觀人數245萬名，隔年霍夫曼的巨大月兔也廣受好評，人數更達250萬名，但2015年取消裝置藝術改以論壇方式，之後就難再攀高峰，2016年復辦裝置藝術時僅90萬人參觀，此後數年參觀人數也都在120萬名到170萬名之間浮動。

許家睿指出，近幾年地景藝術節由文化局各科室在各地區輪辦，雖有創意，但缺乏核心主題與架構，難讓人留下深刻印象；他曾建議活動改由策展人設定主題，拉長舉辦間隔並延長展覽時間，好的作品也要設法永續留存，昨天質詢也提今年「迴‧龜」的龜吉拉成功掀話題又吸睛，但作品以竹簍製成，後續留存維護是重要課題。

許家睿表示，好的作品不僅藝術價值高，也能帶動人潮和促進地方發展，即使破損也該修復如初，國際知名藝術家草間彌生在日本瀨戶內海直島的黃南瓜就是成功案例。其實，草間彌生也曾參與2013桃園地景藝術節，作品「生命的足跡」位於新屋埤塘，可惜活動結束就撤了。

文化局長邱正生表示，地景藝術節預計明年起調整成為雙年展，將由專業策展人成立專案辦公室及進行前期選址調查研究，定位桃園獨特地景地貌，再確定主題，後年再展示成果。