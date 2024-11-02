桃市代理教師提敘 113學年實施

憲法法庭今年8月宣判，代理教師不採計職前年資違憲，但目前僅台北市採計。桃園市長張善政昨簽准代理教師提敘計畫，相關辦法近日通知各國中小學，全市預計1222人受惠，估計支出1.8億元。張善政說，雖會增加財政負擔，但這是市府該做的。

憲法法庭宣判後，代理教師權益獲得法律保證，教育界也認為，代理教師在各校漂泊，甚至跨縣市任教，卻無法像正式教師累積年資，教學資歷再久，薪水也不會調，確實不公平。

不過，代理教師採計職前年資所需經費不少，各縣市多在觀望，爭取教育部能出錢，但中央也無回應。基層表示，目前仍屬緩衝期，大家都在撐。

桃市議員魏筠昨在議會請命，希望桃園在代理教師全年敘薪之後，再多給點保障。教育局長劉仲成表示，桃園重視代理教師權益，憲法法庭判決就著手規畫提敘。

張善政說，市府支持代理教師，當然不希望同工不同酬，已決定執教年資可以累計敘薪，113學年度實施，雖然會增加1.8億元財政負擔，但這是市府該負擔的。

教育局補充，以碩士畢業為例，代理教師執教6年，基本薪俸從28390元調到35080元，學士畢業的代理教師執教6年，基本薪俸從24300元調到29500元，但有條件限制，僅具合格教師證者適用，全市約1222人受惠，發放辦法溯及今年8月，8至11月的差額會補發。

教育局說，1.8億元是以各校8月代理教師人數初估，開學後因聘僱可能有變化，金額會微幅變動，113學年度預算已定、114學年度預算已編完，這2學年度將由桃園市地方教育發展基金支應，115學年度則會編入預算。