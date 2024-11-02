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遭強風擊倒 頭份智慧停車柱挨轟

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
康芮颱風過境，頭份市公所新建置的智慧停車柱疑不敵強風，遭吹倒還砸損民眾愛車。圖／市民代表周訓宇提供
康芮颱風過境，頭份市公所新建置的智慧停車柱疑不敵強風，遭吹倒還砸損民眾愛車。圖／市民代表周訓宇提供

苗栗縣頭份市公所近期引進智慧停車柱，但接連有停車柱被強風吹倒，前天逢康芮颱風來襲，還有民眾愛車被停車柱砸毀，有網友直呼「用膠水黏的！」公所回應，已請廠商與車主聯繫賠償，並派員與廠商逐根檢視停車柱穩固性。

頭份市路邊汽車停車收費目前採人工開單，市公所響應「無紙化」環保政策，近月開始建置可辨識車牌偵測收費的智慧停車柱，中央路與中興路各設289支、160支，預計明年元旦啟用。

據了解，上月23日東北季風增強、苗栗縣颳起強風時，中央路有1支收費停車柱遭強風吹歪，前天康芮颱風來襲，中央路又有另1支停車柱不敵強風而傾倒，還砸到停放於停車格的汽車。

受害車主向市民代表周訓宇反映設施品質，照片PO上臉書社團引起熱議，網友紛紛留言「這柱用膠水黏的吧 」、「才一次颱風就倒，會不會太弱了一點 」，認為太扯，應該可以申請國家賠償。

周訓宇說，已請車主報案存證，並洽市公所求償。強調將於代表會定期會質詢，要求公所確實把關品質。

頭份市公所主任秘書馮天君說，已請廠商與車主聯繫後續保險理賠事宜；智慧停車柱建置工程目前仍在廠商建置與測試階段，已要求廠商落實智慧收費柱的穩固性，確保無虞才會讓廠商通過驗收。

康芮颱風 車主 頭份

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苗栗頭份新建置智慧停車柱遭風吹倒 挨轟「用膠水黏的」

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