清大附設桃園醫院BOT 將採招標

國立清華大學與私立高雄醫學大學簽約合作在桃園航空城蓋醫院，近期傳生變，由於建院基地屬桃園市府所有，桃園市長張善政昨下最後通牒，明年8月合作備忘錄到期前，清大要找到合作夥伴或與市府合蓋市立醫院，否則收回土地。清大回應，多家廠商洽談，將公開招標。

桃園市政府2019年4月與清華大學簽立「醫療暨教育研發園區合作意向書」，由市府無償撥用7.2公頃土地給清大蓋醫院與教育研發園區。基地位處機場捷運A16橫山站及桃園綠線G18站交會處，其中5公頃規畫醫療園區，設一般與特殊病床各329床、186床，另2.2公頃將設置教育研發園區。

清大去年7月與高醫大簽約，宣布由高醫大投入100億元興建醫院，簽約儀式還邀請中央地方官員見證，場面風光。但事隔1年多，高醫大退出合作的消息傳出，備受地方關切。

多名民代近期都表達關切，議員徐其萬昨再追問市府，若清大醫院無法如期動工，規畫的教育研發園區又該何去何從？

張善政與副市長王明鉅會後表示，市府已向清大提2個方案，一是清大尋找其他合作夥伴蓋醫院，二是與市府合作蓋市立醫院，否則明年8月底合作意向書到期，市府將收回所有土地。

王明鉅進一步指出，清大蓋醫院原先面臨最大問題是次醫療區畫分會卡到病床數量，進而影響醫院規模大小，但次醫療區調整後，病床數已不是問題，未料又傳高醫大打退堂鼓。如果清大明年8月底合作意向書到期前，仍無法解決問題，市府將收回土地，透過都市變更做其他利用。

清華大學昨天回應，清華附設桃園醫院BOT案，原委託高雄醫學大學興建營運，但高醫大今年9月突然提出解約。清華大學近2個月來，已與多家有意願廠商洽談，取得相當進展。將以公開招標方式，決定委託興建及營運的廠商。

清華大學強調，在桃園設醫院是學校重點發展方向，用地已變更為文大用地，今年中完成撥用程序，年底前可完成整地，未來醫院完工，將服務桃園蘆竹、大園、觀音及新屋等醫療資源不足區域，因鄰近桃園機場，可藉地利之便放眼國際醫療。