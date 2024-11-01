50歲以上假日到桃園全聯打流感疫苗 送健康好禮

桃園市衛生局與疾病管制署、全聯福利中心合作，11月起於全聯門市設有14站假日成人流感及新冠疫苗接種站，50歲以上民眾在指定門市接種，可獲得全聯準備的健康好禮，數量有限。

衛生局表示，另11、12月持續設置社區疫苗接種站，提供免費疫苗接種服務，方便民眾就近施打，接種站資訊可至衛生局官網查詢。11月1日起，公費流感疫苗、新冠疫苗，擴大接種對象，流感疫苗新增開放「50至64歲無高風險慢性病成人」，新冠疫苗出生滿6個月以上者皆可接種。

疾病管制署疫情監測資料顯示，9月1日至今，全國確診292例新冠肺炎併發重症，累計55例死亡個案，另10月1日起流感重症病例確診計有13例，並有4例死亡個案，其中超過9成皆未接種疫苗。

衛生局說明，流感疫苗開打至10月31日，已接種36萬2965劑公費流感疫苗，因完成流感疫苗接種後約2周才會產生免疫力，且首次接種流感疫苗的6個月以上至入學前幼兒需接種2劑，2劑需間隔4周以上，才可獲得完整保護力，符合資格者應把握機會及早接種疫苗，提升流感防護力，守護自己及家人健康。