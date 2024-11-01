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50歲以上假日到桃園全聯打流感疫苗 送健康好禮

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局提醒民眾踴躍接種流感、新冠疫苗。圖／衛生局提供
桃園市衛生局提醒民眾踴躍接種流感、新冠疫苗。圖／衛生局提供

桃園市衛生局與疾病管制署、全聯福利中心合作，11月起於全聯門市設有14站假日成人流感及新冠疫苗接種站，50歲以上民眾在指定門市接種，可獲得全聯準備的健康好禮，數量有限。

衛生局表示，另11、12月持續設置社區疫苗接種站，提供免費疫苗接種服務，方便民眾就近施打，接種站資訊可至衛生局官網查詢。11月1日起，公費流感疫苗、新冠疫苗，擴大接種對象，流感疫苗新增開放「50至64歲無高風險慢性病成人」，新冠疫苗出生滿6個月以上者皆可接種。

疾病管制署疫情監測資料顯示，9月1日至今，全國確診292例新冠肺炎併發重症，累計55例死亡個案，另10月1日起流感重症病例確診計有13例，並有4例死亡個案，其中超過9成皆未接種疫苗。

衛生局說明，流感疫苗開打至10月31日，已接種36萬2965劑公費流感疫苗，因完成流感疫苗接種後約2周才會產生免疫力，且首次接種流感疫苗的6個月以上至入學前幼兒需接種2劑，2劑需間隔4周以上，才可獲得完整保護力，符合資格者應把握機會及早接種疫苗，提升流感防護力，守護自己及家人健康。

衛生局提醒，秋冬時節常是呼吸道傳染病流行的季節，且流感病毒容易透過人群接觸傳播，民眾參加聚會或活動時，務必勤洗手做好個人衛生防護及保持社交距離。如出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應佩戴口罩並儘速就醫，以避免病情加重或傳染家人。

全聯假日打疫苗地點一覽表。圖／衛生局提供
全聯假日打疫苗地點一覽表。圖／衛生局提供

新冠疫苗 流感疫苗 衛生局

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