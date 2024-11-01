桃園113學年起幫代理教師提敘加薪 張善政：該負擔的

桃園市長張善政今天簽准代理教師提敘計畫，代理教師即便在各校之間漂泊，也能累計年資調薪，辦法近日將以公文方式通知各國中小學，預計全市有1222人受惠，經費1.8億元由教育基金支應；張善政表示，雖然會增加財政負擔，但這是市府該負擔的。

憲法法庭今年8月宣判代理教師不採計職前年資違憲，引發學界議論，不少代理教師聽聞為之振奮，認為權益終獲法律保障；有教師指出，代理教師因為在各校之間漂泊，甚至跨縣市任教，無法像正式教師一樣累積年資，即便教再久，薪水也不會調，確實不公平。

桃園市議員魏筠今在議會替代理教師請命，希望桃園在代理教師全聘期之後，再多給一些保障；教育局劉仲成表示，桃園重視代理教師權益，確定會率先全國推出新政策。

張善政答詢時表示，市府支持代理教師，當然不希望同工不同酬，已決定執教年資可以累計敘薪，113學年度實施，雖然會增加1.8億元經費，對財政來說也是負擔，但這個是市府該負擔的。

教育局補充，桃園自憲法法庭判決後就著手研擬代理教師提敘相關辦法，以碩士畢業的代理教師為例，執教6年基本薪俸將從28390元調到35080元，若是學士畢業的代理教師，執教6年基本薪俸也會從24300元調到29500元，發放日期回溯至今年8月，但提序有條件限制，只有具備合格教師證者適用，全市約1222人受惠。

教育局也說，1.8億元是以各校8月代理教師人數初估，因開學後可能還有變化，金額可能會有微幅變動。由於113學年度預算已定、114學年度預算已編完，這2個學年度預算將由桃園市地方教育發展基金支應，115學年度則會編入預算。