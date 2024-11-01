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竹市東光路機車可直接左轉光復路 11/4中午起實施

中央社／ 新竹市1日電

竹市府今天表示，經統計上午尖峰時段東光路左轉光復路二段的機車數計約800多輛，為提升通行效率，11月4日中午12時起開放機車從東光路直接左轉光復路二段，免兩段式左轉。

新竹市代理市長邱臣遠今天前往光復路二段與東光路口視察，了解此路口尖峰時段的車流情況，由新竹市交通處長倪茂榮進行簡報說明。

倪茂榮指出，根據調查數據顯示，晨峰時段從東光路到光復路二段待轉的機車數量高達800多輛，平均每個紅燈停等週期約有50輛，過去雖已加大待轉區但仍不敷使用，待轉機車常溢流至對向車道

針對改善事宜，倪茂榮表示，經委託顧問公司分析各方向車流量並提改善方案，在由交通改善小組多次討論後取得共識，將在學府路增加1車道，東光路機車待轉溢流問題則以取消兩段式左轉方式改善。

交通處提供新聞資料指出，近日將拆除東光路機車兩段式左轉牌面，並調整相關標誌、標線及號誌，4日中午12時起實施東光路直接左轉光復路二段，原有機車待轉格將保留，跟不上車流速度的車輛仍可於待轉格停等。

新竹 車道 邱臣遠

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