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營運1世紀新竹客運退出竹苗 文史工作者提交通百年展構想

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
文史工作者潘國正認為，新竹客運承載新竹人的城市記憶與故事，新竹縣市政府可參考規畫「新竹交通百年展」。圖／取自新竹客運90周年刊物
文史工作者潘國正認為，新竹客運承載新竹人的城市記憶與故事，新竹縣市政府可參考規畫「新竹交通百年展」。圖／取自新竹客運90周年刊物

創立1世紀的新竹客運今天起全面退出竹竹苗路線，象徵新竹大眾運輸系統的歷史演變。文史工作者潘國正認為，新竹客運承載新竹人的城市記憶與故事，新竹縣市政府可參考規畫「新竹交通百年展」，為時代的眼淚畫下完美句點。

百年企業新竹客運創辦於1919年，前身是台灣軌道株式會社，因近年來客運各項成本高漲、營運環境不佳，昨天吹熄燈號走入歷史，從桃竹竹苗4縣市退場。

潘國正感嘆，機車或開車族可能已忘記上次搭乘新竹客運的時間，新竹客運1919年9月29日成立，前身是台灣軌道株式會社，是新竹地區第一間客運業者，旗下的永順旅行社承攬該公司的遊覽包車業務。

潘國正說，許多學生及偏遠地區都仰賴竹客為主要交通工具，有著滿滿的記憶和感傷，文化局或交通單位應為新竹客運的故事做系統性的文獻記錄和整理，交通工具是城市發展的重要記憶，也是市民的集體記憶。

新竹客運也在官網感性告別，因整體大環境的變遷，再加上少子化、疫情衝擊，以及私人運具的增加，導致客運乘客數量大幅減少，不得不逐步結束第二階段苗栗地區，及第三階段新竹、竹東、關西等地區公路客運業務。

新竹客運表示，雖告別這些路線，但苗栗地區的經營業務已由新業者自9月16日起接續服務，另自11月1日起接手新竹、竹東、關西等地區的經營業務。未來新竹地區竹客仍繼續提供國道客運（9003新竹-台北、9010新竹-台中），並提供遊覽車出租與旅遊行程規畫服務，持續提供運輸服務。

新竹客運1919年9月29日成立，前身是台灣軌道株式會社，是新竹地區第一間客運業者，旗下的永順旅行社承攬該公司的遊覽包車業務。圖／取自新竹客運90周年刊物
新竹客運1919年9月29日成立，前身是台灣軌道株式會社，是新竹地區第一間客運業者，旗下的永順旅行社承攬該公司的遊覽包車業務。圖／取自新竹客運90周年刊物
文史工作者潘國正認為，新竹客運承載新竹人的城市記憶與故事，新竹縣市政府可參考規畫「新竹交通百年展」。圖／取自新竹客運90周年刊物
文史工作者潘國正認為，新竹客運承載新竹人的城市記憶與故事，新竹縣市政府可參考規畫「新竹交通百年展」。圖／取自新竹客運90周年刊物
百年企業新竹客運創辦於1919年，前身是台灣軌道株式會社，因近年來客運各項成本高漲、營運環境不佳，昨天吹熄燈號走入歷史，從桃竹竹苗4縣市退場。圖／取自新竹客運90周年刊物
百年企業新竹客運創辦於1919年，前身是台灣軌道株式會社，因近年來客運各項成本高漲、營運環境不佳，昨天吹熄燈號走入歷史，從桃竹竹苗4縣市退場。圖／取自新竹客運90周年刊物
百年企業新竹客運創辦於1919年，前身是台灣軌道株式會社。圖／取自新竹客運90周年刊物
百年企業新竹客運創辦於1919年，前身是台灣軌道株式會社。圖／取自新竹客運90周年刊物
創立1世紀的新竹客運今天起全面退出竹竹苗路線，象徵新竹大眾運輸系統的歷史演變。圖／取自新竹客運90周年刊物
創立1世紀的新竹客運今天起全面退出竹竹苗路線，象徵新竹大眾運輸系統的歷史演變。圖／取自新竹客運90周年刊物

國道客運 新竹

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