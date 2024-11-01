清大附醫計畫生變 桃市府下通牒：明年8月底收回土地

國立清華大學與私立高雄醫學大學合作在桃園青埔蓋醫院，日前傳高醫大想打退堂鼓，卡關引民代關心；桃園市長張善政與副市長王明鉅下最後通牒，明年8月合作備忘錄到期前，清華要找到其他合作夥伴，或與市府合作蓋市立醫院，否則收回土地。

桃園市政府2019年4月與清華大學簽立「醫療暨教育研發園區合作意向書」，由市府無償撥用7.2公頃土地給清大蓋醫院與教育研發園區；後來，清大去年7月與高醫大簽約，由高醫大投入100億興建醫院，簽約儀式還邀請中央地方官員見證。

「國立清華大學桃園醫療暨教育研發園區」土地面積7.2公頃，其中5公頃規畫醫療園區，設一般病床329床、特殊病床186床，另外2.2公頃為教育研發園區，由2校建置實驗室、教室、宿舍和研究中心等機構；不過，王明鉅在議會備詢時證實「高醫大想打退堂鼓」。

清大蓋醫院卡關議題延燒1個多月，桃園市議員林政賢、凌濤、吳進昌、徐其萬與謝美英多次在議會質詢時提及此事；徐其萬今市政總質詢更提到清大的醫院如果無法如期動工，其教育研發園區又該何去何從？

張善政與王明鉅會後表示，市府已提2個方案，一是清大尋找其他合作夥伴蓋醫院，二是與市府合作蓋市立醫院。如果清大找不到其他合作夥伴又不願與市府合作，明年8月底合作意向書到其，市府將收回所有土地。

王明鉅進一步指出，清大蓋醫院原先面臨最大問題是次醫療區畫分會卡到病床數量，進而影響醫院規模大小，後來次醫療區調整後，病床數已不是問題，但未料又傳高醫大想打退堂鼓。如果清大明年8月底合作意向書到期沒辦法解決問題，市府將收回土地，透過都市變更做其他利用。