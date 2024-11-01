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桃園平鎮居民吃飯配豬屎味 民代籲加強開罰稽查

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市平鎮區內的養豬場及瀝青廠時常飄散惡臭，地方居民苦不堪言，民代表示接獲民眾抱怨，每次查完後沒多久，廠商又故態復萌，桃園市環保局回應，擬於民眾多次陳情養豬場、瀝青廠設置空品感測器，以輔助稽查。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區內的養豬場及瀝青廠時常飄散惡臭，地方居民苦不堪言，民代表示接獲民眾抱怨，每次查完後沒多久，廠商又故態復萌，桃園市環保局回應，擬於民眾多次陳情養豬場、瀝青廠設置空品感測器，以輔助稽查。記者翁唯真／攝影

桃園市平鎮區內的養豬場瀝青廠時常飄散惡臭，地方居民苦不堪言，民代表示接獲民眾抱怨，每次查完後沒多久，廠商又故態復萌，真的影響甚遠，希望桃園市環保局能加強取締並嚴格要求廠商。環保局回應，今年已稽查數十次，擬於民眾多次陳情養豬場、瀝青廠設置空品感測器，以輔助稽查。

市議員舒翠玲表示，平鎮區內養豬場原先一名業者在經營，後來4名兒子各自開業，但附近居民反映豬舍不定時洗豬糞，臭味連關窗戶都蓋不掉，時常晚餐要配著豬屎味，加上這些臭水沿著水溝排到下游，白天太陽一曬，味道更是濃烈，影響住戶不容小覷。

舒翠玲說，至於瀝青廠常在晚上及凌晨時間運作，2年多前就去會勘，當時廠商也承諾從柴油改為天然氣去燃燒瀝青，不過近期又有味道傳出，懷疑是燃燒過程中有疏漏，不然怎會有外洩的情況，建議環保局要好好徹查相關製作過程。

環保局回應，針對平鎮地區養豬場、瀝青廠，環保局今年1月至9月30日止，除依民眾陳情前往稽查外，並分析民眾陳情易發生異味時間點，安排不定期主動前往巡查，共計平鎮碉堡公園附近養豬場部份派員稽巡查79次，告發24件；瀝青廠部份派員稽巡查28次，告發2件。

環保局說，除檢查養豬場和瀝青廠是否符合環保法規外，畜牧場也會移請農業局輔導改善，對違規行為處罰並要求改進措施；桃園市瀝青拌合業屬應設置監控連線設施固定汙染源，平鎮區瀝青廠已跟環保局連線，可以24小時連續監控其操作參數。

環保局表示，鼓勵業者採用新的空氣汙染防治技術和設備來減少異味，例如改善通風系統或使用除臭設備，必要時請技師進場。桃園已建置約1000個空品感測器，監測物質有PM2.5粒狀汙染物、揮發性有機物、溫度及濕度等，環保局擬於民眾多次陳情養豬場、瀝青廠設置空品感測器，以輔助稽查。

「小惡不斷，對民眾身心影響甚鉅」，舒翠玲表示，建議環保法規要改善，不然每次都只是簡單開罰，廠商根本罰不怕，應該要加重處分，不能讓市府跟廠商一直上演貓抓老鼠的戲碼，要用更嚴格標準來正視問題。

瀝青 環保局 養豬場

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