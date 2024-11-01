推廣14家苗栗綠色旅遊 苗縣府邀44家竹科廠商交流

苗栗縣政府攜手農村水保署輔導休閒農業區對接企業ESG目標並推動綠色旅遊，特別與竹科同業公會合作，舉辦「苗栗Chill好食~休閒農業特色推廣交流會」，現場邀請44家竹科廠商代表共73人與苗栗休閒農業區業者交流互動。

縣府表示，此次推廣交流會共有14家業者或休區組織，包括自然圈農場、三義鴨箱寶、雙潭休閒農業區、湖東休閒農業區、屋角咖啡、吉軒農場、三灣梨鄉休閒農業區、蜜鄉養蜂園、公館農會穿龍驛站、山藝茶濃、貝岩居、茅鄉炭坊、春田窯休閒農場、福興南和休閒農業區等，共同推廣苗栗綠色旅遊議題，並宣導減塑及減少使用一次性物品。

農業處長陳樹義表示，苗栗休閒農業與農村過去曾有企業合作經驗，透過議題導入達到雙贏模式。為了推展綠色旅遊，縣府參考GTS綠色旅遊指標，協助業者逐一訂定永續經營目標。另外城市中的綠化公共空間營造，在政府機關與民間企業的合作下，除可提供縣民更多優質的生活環境，也達到減碳、降污效益，符合永續發展精神並成為增加綠環境的良好推動案例。

不僅如此，苗栗作為石虎的重要棲地，因此在推動農業的過程中也鼓勵農民在生產過程中透過農事管理，提供石虎友善棲地及野生動物安全的環境，目前縣內友善面積達152公頃，也期望多企業一同支持，共同善盡社會責任。

縣長鍾東錦則表示，近年縣府積極推動永續政策邁向淨零碳排目標，不僅對休閒農業對接綠色旅遊趨勢不遺餘力，也推動企業與機關的對於農村社區綠化空間營造，共同善盡對環境的責任，打造綠色家園；另外也推動生態給付計畫及友善石虎農作標章，期盼更多企業願意投入認購友善石虎農作產品，支持農友並協助石虎保育。