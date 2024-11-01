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竹市政府採購12.5萬劑流感疫苗 50至64歲公費今起開打

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為守護市民健康，新竹市政府已採購12萬5000劑公費流感疫苗，第二階段公費流感及新冠疫苗今天起開放施打，提醒50至64歲民眾盡快接種。圖／新竹市政府提供
為守護市民健康，新竹市政府已採購12萬5000劑公費流感疫苗，第二階段公費流感及新冠疫苗今天起開放施打，提醒50至64歲民眾盡快接種。圖／新竹市政府提供

東北季風來襲，氣溫變化明顯，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情可能提前升溫。為守護市民健康，新竹市政府已採購12萬5000劑公費流感疫苗，第二階段公費流感及新冠疫苗今天起開放施打，提醒50至64歲民眾盡快接種。

新竹市衛生局長陳厚全指出，今年市府共計採購12萬5000劑公費流感疫苗，自10月1日首波接種對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫人員等11類對象。截至10月30日，疫苗已使用7萬2470劑，使用率達58%。

新竹市衛生局指出，秋冬日夜溫差大，是呼吸道傳染病好發季節，尤以長者及幼兒最易受感染。且流感及新冠每年病毒株不斷變異，市民朋友應盡快完成流感與新冠疫苗接種，降低感染後併發重症及死亡的發生。

衛生局表示，除三區衛生所外，亦設有71家合約院所供接種服務，同時貼心設置社區接種站，讓65歲以上長輩能夠就近便利地接種疫苗，避免病毒威脅。此外，第二階段公費疫苗即日起開打，呼籲符合對象50至64歲無高風險慢性病成人，盡速接種疫苗，保護自身跟家人的健康。

衛生局提醒，除符合資格民眾建議儘速接種流感、新冠疫苗外，仍應持續落實手部衛生、勤洗手及咳嗽禮節等衛生好習慣。若出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請盡速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，隨時維持防疫好習慣以保護自己與他人健康。

為守護市民健康，新竹市政府已採購12萬5000劑公費流感疫苗，第二階段公費流感及新冠疫苗今天起開放施打，提醒50至64歲民眾盡快接種。圖／新竹市政府提供
為守護市民健康，新竹市政府已採購12萬5000劑公費流感疫苗，第二階段公費流感及新冠疫苗今天起開放施打，提醒50至64歲民眾盡快接種。圖／新竹市政府提供

新冠疫苗 流感疫苗 衛生局

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