往竹科方向機車多到溢流對向車道 新竹巿東光路將開放左轉

新竹市光復路二段與東光路口尖峰時段車流壓力大，竹科通勤、接送學生的車輛及往市區方向的車流皆在此匯集。交通處已於學府路朝向增加1車道， 並於4日起開放機車於東光路直接左轉進入光復路，解決路口機車待轉格溢流、壅塞情況。

新竹市東光路左轉往竹科方向機車流量大，交通處統計，晨峰時段在光復路待轉的機車數量高達826輛，平均每周期約50輛，雖待轉區已經加大，仍不敷使用，常溢流至對向車道，進而影響光復路二段雙向車流的通行效率。

新竹市交通處長倪茂榮指出，光復路二段與東光路口在晨峰時車流各方向都相當大，市府委託顧問公司調查各方向車流量分析事故資料進而提出改善方案，在交通改善小組多次討論與委員共識，學府路朝向增加1車道，而東光路機車待轉溢流問題，則朝取消二段式左轉方向辦理。

倪茂榮表示，為改善東光路機車左轉光復路，市府已先行加大機車待轉區，但未能有效解決機車待轉區溢流情形，不僅影響光復路二段車流，也增加事故風險。對此，市府透過交通改善小組專業討論後決議，東光路機車取消二段式待轉，直接左轉，並透過號誌時相調整，解決與學府路右轉車流衝突問題，提升行車安全性。