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苗縣後龍鎮年度健走抽大獎 5日起報名開放3000名額

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍鎮長謝清輝邀請全國民眾攜家帶眷、呼朋引伴，作伙來後龍健走、觀光、抽大獎。圖／後龍鎮公所提供
後龍鎮長謝清輝邀請全國民眾攜家帶眷、呼朋引伴，作伙來後龍健走、觀光、抽大獎。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣後龍鎮年度健走活動暨節能減碳宣導「後龍來走走」將於11月23日在公所前廣場熱鬧登場！今天上午在公所一樓大廳舉辦宣傳活動，預定於5日起開放報名，共有3000名額，邀請全國民眾攜家帶眷、呼朋引伴，作伙來後龍健走、觀光、抽大獎。

公所表示，今年健走路線長約8公里，起點為公所大樓前廣場，經過光華路轉入新港三路，行經英才書院，最後到達客家圓樓，然後再原路返回鎮公所，全程約2個小時，事先報名並於11月23日完成健走任務，可獲得精心設計的「媽祖乘龍 護佑後龍」紀念T恤乙件及晚會摸彩券乙張；完成健走後回到公所就是大家最期待的摸彩活動，每年公所都會準備上百樣摸彩品，讓大家可以開心的滿載而歸。

由於健走活動非常熱門，每年一開放報名就迅速秒殺額滿，所以請想要參加健行的民眾把握時間報名，報名時間從11月5日上午8點30分開始，報名方式有網路報名或公所現場報名，兩者擇一。其中網路報名共1000個名額，額滿為止，請至：https://reurl.cc/ZVk4OM報名或至臉書「後龍鎮公所」粉專搜尋活動報名相關資訊。

另外，現場報名共2000個名額，請於11月5日起，可於上班時間至後龍鎮公所一樓填寫報名表，報名額滿為止。公所也呼籲，網路或現場報名，請擇一報名，勿重複報名，重複報名者將取消資格。

鎮長謝清輝表示，每年秋季最具代表性的戶外活動─後龍健走活動，今年已邁入第10個年頭，不僅要讓鎮民朋友走出戶外動起來，並期望透過辦理健走活動，結合鎮內吸睛的旅遊景點，以健康、休閒、觀光、慢活為主題，讓民眾參與在地活動，在運動之餘，同時欣賞本鎮特有的文化觀光底蘊，細細品味屬於苗栗後龍的人文自然風情。

後龍鎮年度健走活動暨節能減碳宣導「後龍來走走」將於5日起開放報名，共有3000名額，。圖／後龍鎮公所提供
後龍鎮年度健走活動暨節能減碳宣導「後龍來走走」將於5日起開放報名，共有3000名額，。圖／後龍鎮公所提供

健走 客家圓樓 網路

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