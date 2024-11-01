苗縣後龍鎮年度健走抽大獎 5日起報名開放3000名額

苗栗縣後龍鎮年度健走活動暨節能減碳宣導「後龍來走走」將於11月23日在公所前廣場熱鬧登場！今天上午在公所一樓大廳舉辦宣傳活動，預定於5日起開放報名，共有3000名額，邀請全國民眾攜家帶眷、呼朋引伴，作伙來後龍健走、觀光、抽大獎。

公所表示，今年健走路線長約8公里，起點為公所大樓前廣場，經過光華路轉入新港三路，行經英才書院，最後到達客家圓樓，然後再原路返回鎮公所，全程約2個小時，事先報名並於11月23日完成健走任務，可獲得精心設計的「媽祖乘龍 護佑後龍」紀念T恤乙件及晚會摸彩券乙張；完成健走後回到公所就是大家最期待的摸彩活動，每年公所都會準備上百樣摸彩品，讓大家可以開心的滿載而歸。

由於健走活動非常熱門，每年一開放報名就迅速秒殺額滿，所以請想要參加健行的民眾把握時間報名，報名時間從11月5日上午8點30分開始，報名方式有網路報名或公所現場報名，兩者擇一。其中網路報名共1000個名額，額滿為止，請至：https://reurl.cc/ZVk4OM報名或至臉書「後龍鎮公所」粉專搜尋活動報名相關資訊。

另外，現場報名共2000個名額，請於11月5日起，可於上班時間至後龍鎮公所一樓填寫報名表，報名額滿為止。公所也呼籲，網路或現場報名，請擇一報名，勿重複報名，重複報名者將取消資格。