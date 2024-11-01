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颱風過後桃園全面收垃圾 另開12區定點 中午起加班清運

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市今天恢復全面收垃圾，中午起還派加班車。圖／環保局提供
桃園市今天恢復全面收垃圾，中午起還派加班車。圖／環保局提供

桃園市環保局表示，昨天周四因康芮颱風暫停收垃圾，颱風過後除了加強環境清潔，254條收垃圾路線全面啟動；因為周三原本就沒收垃圾等於兩天沒清運，今天中午開始派加班車全天合計3000名隊員投入，解決住家、社區暫置垃圾的壓力。

環保局表示，周三（30日）為非垃圾收運日，強颱康芮周四籠罩全台灣桃園停班停課也暫停垃圾收運，因此今天除了全面恢復清運垃圾的路線和時間，上午7時至22時還先開放全市12區（復興區除外）定點收運位置供民眾丟垃圾，另於中午12點起加班收運垃圾，晚上維持正常時間收運。

市府感謝清潔隊員的辛勞，環保局將依法發加班費外，另貼心提供便當，讓清潔隊員加速清運服務民眾時，也無須煩惱用餐問題順利完成工作。市長張善政在防災會議上，對於清潔隊員加班清運垃圾秉持著為市民服務，讓市容環境迅速回復是一種榮譽，給與高度肯定。

環保局提醒，上午7時起12區定點收運開放供市民丟垃圾，中午12點起清潔隊員加班清運，市民朋友可以透過「桃園垃圾車」APP掌握垃圾車即時位置與抵達時間，環保局也會結合里辦公室廣播系統協助宣傳。另外，為避免影響垃圾收運，呼籲市民優先排出一般垃圾含廚餘及資收物，家具等大型物件請多利用線上預約，再依排定時間排出，以避免影響市容。

康芮過後，環保局也呼籲空地空屋等私有地，請市民朋友盡速清理維護，共同巡、倒、清、刷避免登革熱產生。相關清運資訊除了「桃園垃圾車」APP，也可至環管處官方網站https://route.tyoem.gov.tw即時查詢系統查詢車輛動態，巨大廢棄傢俱清運申請系統網址https://route.tyoem.gov.tw/clean/

加班費 環保局

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