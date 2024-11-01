桃園萬聖城明重新開城 親子天團相見歡

2024桃園萬聖城因颱風康芮攪局停展3天，觀光旅遊局今評估颱風遠離，上午即進場恢復展區，明天重新開城。

觀旅局表示，萬聖城考量颱風過境，第一時間撤除裝置藝術與棚架帆布，如今風雨遠離，搗蛋鬼校車、公車亭、學院畢業拍照打卡強和造型充氣氣偶與造型燈串與萬聖市集將再度回歸，本周六將有親子界偶像天團YOYO家族哥哥姊姊帶動跳，周日有救援小英雄波力和大家相見歡，歡迎大小朋友來現場近距離互動，享受不一樣的親子時光。