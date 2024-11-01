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桃園萬聖城明重新開城 親子天團相見歡

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園萬聖城因颱風攪局停展3天，明天重新開城。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城因颱風攪局停展3天，明天重新開城。圖／桃園市觀光旅遊局提供

2024桃園萬聖城因颱風康芮攪局停展3天，觀光旅遊局今評估颱風遠離，上午即進場恢復展區，明天重新開城。

觀旅局表示，萬聖城考量颱風過境，第一時間撤除裝置藝術與棚架帆布，如今風雨遠離，搗蛋鬼校車、公車亭、學院畢業拍照打卡強和造型充氣氣偶與造型燈串與萬聖市集將再度回歸，本周六將有親子界偶像天團YOYO家族哥哥姊姊帶動跳，周日有救援小英雄波力和大家相見歡，歡迎大小朋友來現場近距離互動，享受不一樣的親子時光。

另外，周六晚間電音派對「Halloween JUMP」由DJ Cookie、MC Johnny Jin以及桃園市街舞協會帶來熱舞電音派對。還有與X-Plus創世界共同主辦的Hip Hop Halloween，邀請到MC耀宗、Sunny&Welly等6組嘻哈歌手帶來精彩表演。

桃園萬聖城因颱風攪局停展3天，明天重新開城。本報資料照片
桃園萬聖城因颱風攪局停展3天，明天重新開城。本報資料照片

派對 親子 颱風

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