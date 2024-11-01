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苗縣啟賢安居社宅決標 5年後完工

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣第2處社宅苗栗市「啟賢安居」統包工程日前決標，259戶預計2029年完工。圖為示意圖。圖／國家住宅及都更中心提供
苗栗縣第2處社宅苗栗市「啟賢安居」統包工程日前決標，259戶預計2029年完工。圖為示意圖。圖／國家住宅及都更中心提供

苗栗縣第2處社會住宅苗栗市「啟賢安居」統包工程日前決標，259戶預計2029年完工，低樓層將規畫設置身心障礙者社區日照及小作所等社福設施。另，頭份市、竹南鎮3處用地規畫新建社宅，都面臨不同難題，推動進度緩慢。

國家住都中心在苗栗縣建社宅，苗栗市進度最快。首處社宅「明駝好室」107戶已動工，拚2026年竣工。第2處「啟賢安居」社宅基地鄰苗栗市審計室，面積1191坪，統包工程前天決標。

國家住都中心指出，啟賢安居社宅鄰近啟文國小、大倫國中、清華里社區活動中心及北苗市場，生活機能完善。基地老榕樹、木麻黃等將保留或移植，沿街綠化開放空間，供鄰里交誼休憩。

縣府工商發展處指出，頭份市建國花市1489坪縣有地擬租給住都中心，依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法，規畫1樓零售市場或賣場、2樓圖書館、3樓以上社宅，但因住都中心願意提供租金偏低及2樓無法無償撥用作圖書館，須另研議。

另，竹南大同段799地號規畫79戶社宅，國土管理署今年初指示住都中心規畫興建，但因全台興建社宅數量龐大，尚待住都中心規畫。

竹南鎮天聲段5458坪土地鄰國道3號及台鐵海線鐵路交會口，土地產權屬台鐵、國產署及私有，台鐵不同意納社宅基地、私有地主也不願價購徵收，基地縮減至國產署所有範圍，後續須辦指定建築線及用地變更程序。

台鐵 社宅 苗栗市

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