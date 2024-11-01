桃市新闢724公車 明起試辦3個月

桃園市八德區缺乏大型醫院，許多長輩看醫只能遠赴林口長庚醫院。為方便民眾往返，市府交通局昨宣布新闢724公車路線，行經八德、經國及長庚3大轉運站，11月2日起營運3個月，期滿後檢討成效。

724試辦路線為循環線，由統聯客運營運，八德轉運站出發沿國道2號、國道1號行駛，停靠桃園區經國轉運站，再走國道1號至毗鄰林口的龜山區長庚轉運站，每日往返6班次，里程共22.6公里。

交通局表示，民眾可透過724路線至3大轉運站，再轉乘到台北火車站、高鐵桃園站、桃園機場、桃園車站等交通節點或宜蘭、中南部等多個縣市。724路線收費採里程計費，全程全票62元、半票31元，適用TPSS定期票方案，持桃園市民卡乘車可享買一送一及最高票價60元優惠。

市議員楊朝偉表示，八德區缺乏大型醫院，民眾看病得舟車勞頓到林口，十分不便，市府新闢公車路線往返八德和林口，地方很期待；市議員許家睿說，該路線滿足民眾就醫需求，也方便民眾從八德轉運站轉乘國道客運到其他縣市，期盼日後班次更密集。

交通局公共運輸科長林宗漢說，八德轉運站啟用第一階段主要服務八德市區至永寧捷運站的國道客運，從八德轉運站發車的724路線是首次串連桃園市3大轉運站的公車路線，預估每班次搭乘人數可達10至20人，先試辦3個月，期滿後再視成效滾動調整。