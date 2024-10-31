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新竹客運提前退出公路客運 寶山2個月「缺口」由新業者代駛

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹客運11月起全面退出公路客運業務，寶山鄉2條竹客公路客運路線將由得標新業者代駛至年底，明年起鄉內4條「溫馨巴士」路線，一併轉型成幸福巴士。記者胡蓬生／攝影
新竹客運11月起全面退出公路客運業務，寶山鄉2條竹客公路客運路線將由得標新業者代駛至年底，明年起鄉內4條「溫馨巴士」路線，一併轉型成幸福巴士。記者胡蓬生／攝影

新竹客運11月1日起將全面退出竹竹苗「公路客運」業務，竹縣府與各鄉鎮市明年將以幸福巴士無縫接軌，寶山除竹客2條不續營路線，鄉內4條「溫馨巴士」路線明年也將轉型為幸福巴士，6條路線鄉公所已率先招標完成，但未來乘客必須付費搭乘。

新竹客運原訂「代駛」不續營路線到年底，但現已決定提前2個月退出「公路客運」業務，僅保留2條國道客運路線及新竹市區公車路線。

寶山鄉公所指出，鄉內溫馨巴士服務多年，都是由鄉公所自行編列預算並經代表會同意，鄉民可免費搭乘，起初主要是提供年長鄉民外出採購或就醫需求，但後來也有不少學生通學使用；明年轉型「幸福巴士」有中央經費補助，但規定需要使用者付費，明年起搭乘全票15元，但縣府提供的敬老愛心卡可使用，應足以長者支付車費。

寶山鄉前天完成6條幸福巴士接駛的招標案，由捷乘客運得標，11月起竹客停止代駛2條不續營路線，將由捷乘先行代駛，明年起正式接駛。至於溫馨巴士仍服務到年底，提供免費搭乘服務。

寶山鄉長邱振瑋強調，鄉代會已通過1450萬元的幸福巴士預算案，希望山湖線、新城線、雙城A線、雙城B線、新竹-三峰線（5602）及新竹-新城線（5603）等6條主要路線能持續無縫接駁，保障寶山鄉民搭乘大眾運輸的權益不受影響，並享有更舒適的交通服務。

新竹客運11月起全面退出公路客運業務，寶山鄉2條竹客公路客運路線將由得標新業者代駛至年底，明年起與鄉內4條「溫馨巴士」路線，一併轉型成幸福巴士。記者胡蓬生／攝影
新竹客運11月起全面退出公路客運業務，寶山鄉2條竹客公路客運路線將由得標新業者代駛至年底，明年起與鄉內4條「溫馨巴士」路線，一併轉型成幸福巴士。記者胡蓬生／攝影

國道客運 新竹

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