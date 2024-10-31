新竹客運提前退出公路客運 寶山2個月「缺口」由新業者代駛

新竹客運11月1日起將全面退出竹竹苗「公路客運」業務，竹縣府與各鄉鎮市明年將以幸福巴士無縫接軌，寶山除竹客2條不續營路線，鄉內4條「溫馨巴士」路線明年也將轉型為幸福巴士，6條路線鄉公所已率先招標完成，但未來乘客必須付費搭乘。

新竹客運原訂「代駛」不續營路線到年底，但現已決定提前2個月退出「公路客運」業務，僅保留2條國道客運路線及新竹市區公車路線。

寶山鄉公所指出，鄉內溫馨巴士服務多年，都是由鄉公所自行編列預算並經代表會同意，鄉民可免費搭乘，起初主要是提供年長鄉民外出採購或就醫需求，但後來也有不少學生通學使用；明年轉型「幸福巴士」有中央經費補助，但規定需要使用者付費，明年起搭乘全票15元，但縣府提供的敬老愛心卡可使用，應足以長者支付車費。

寶山鄉前天完成6條幸福巴士接駛的招標案，由捷乘客運得標，11月起竹客停止代駛2條不續營路線，將由捷乘先行代駛，明年起正式接駛。至於溫馨巴士仍服務到年底，提供免費搭乘服務。