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萬聖節桃園牙醫診所 小朋友「給糖要潔牙」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園一家牙醫診所萬聖節的糖經過比較挑選。圖／業者提供
桃園一家牙醫診所萬聖節的糖經過比較挑選。圖／業者提供

萬聖節，桃園市政府、賣場都有熱鬧的活動，有些店家也不免俗，中路重劃區一家牙醫診所也不免俗，fb打卡地標、YouTube影片按讚可獲得神秘小禮物，活動期間來診所看牙有機會獲得比利時ACE無糖軟Q糖，很受社區家長、小朋友親子喜愛。

牙醫診所靠近中路重劃區風禾公園，小朋友平時很怕看牙醫，一開始有辦萬聖節給糖活動的構想時，難免會先打個問號，推出後也有點忐忑，沒想到滿受社區小朋友歡迎。

診所有幾位牙醫師都專業優秀，萬聖節活動要「專業」是不同的領域，負責人覺得新診所裝飾萬聖節氣息很簡單，不過要牙醫師送糖給小朋友，這就有學問了，她特別花時間挑選要符合不含人工色素、香料、防腐劑、反式脂肪、糖精等條件的糖果得花精神比較，還希望寓教於樂，把「不給糖 就搗蛋」轉換成「會給糖、要潔牙」，讓小朋友從小作好保護牙齒健康。

牙醫 萬聖節

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