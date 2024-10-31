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行人清晨夜間過馬路事故多 竹市路口紅綠燈延長運作

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
過去為了行車效率、避免讓駕駛人久候，經民眾陳情及市府評估後，將離峰時間號誌設定為閃光運作，但許多駕駛人於閃光路口疏忽，未依閃光紅燈停讓。圖／新竹市政府提供
過去為了行車效率、避免讓駕駛人久候，經民眾陳情及市府評估後，將離峰時間號誌設定為閃光運作，但許多駕駛人於閃光路口疏忽，未依閃光紅燈停讓。圖／新竹市政府提供

清晨、夜間時段行人穿越路口事故多，為守護行人安全，新竹市交通處於10月底前將原離峰時間閃光或僅時段性運作的號誌，皆延長為上午5時至晚間10時運作，更在70處路口設置「行人專用」或「行人早開」時相號誌，減少路口事故風險。

新竹市交通處長倪茂榮指出，經分析行人事故多發生於清晨或夜間等天色昏暗時段，且事故多發生於路口，因此交通處10月底前完成全市原本清晨、日間離峰時段、夜間以閃光號誌運作路口，將其調整為上午5時至晚間10時三色號誌運作，落實汽機車停讓行人，同時也確保駕駛人遵守號誌行駛，減少事故發生。

倪茂榮說明，市區道路位於人、車流較少的地點，過去為了行車效率、避免讓駕駛人久候，經民眾陳情及市府評估後，將離峰時間號誌設定為閃光運作，但許多駕駛人於閃光路口疏忽，未依閃光紅燈停讓、或於閃光黃燈減速慢行及停讓行人先行，而發生交通事故，為維護行人安全及落實汽機車駕駛人停讓，故延長號誌運作時間。

交通處表示，新竹市號誌化路口500餘處皆已完成設定，僅少數特殊路口因街廓短、儲車空間不足，開啟運作後，造成車流嚴重回堵或路口無法淨空情形，將研議改善方式後持續推動。

交通處補充，10月16日起同步推動11處科技執法，包含未停讓行人、行駛人行道及闖紅燈等。提醒駕駛人，行經路口無論有無號誌皆應停讓行人，若未停讓行人，依道路交通管理處罰條例第44條，最高可處6000元罰鍰，也提醒用路人於號誌化路口，即使無人、車通行，仍應遵守交通規則，耐心等候勿闖紅燈，以免受罰。

新竹市交通處10月底前完成原本清晨、日間離峰時段、夜間以閃光號誌運作路口，將其調整為上午5時至晚間10時三色號誌運作。圖／新竹市政府提供
新竹市交通處10月底前完成原本清晨、日間離峰時段、夜間以閃光號誌運作路口，將其調整為上午5時至晚間10時三色號誌運作。圖／新竹市政府提供
清晨、夜間時段行人穿越路口事故多，為守護行人安全，新竹市交通處於10月底前將原離峰時間閃光或僅時段性運作的號誌，皆延長為上午5時至晚間10時運作。圖／新竹市政府提供
清晨、夜間時段行人穿越路口事故多，為守護行人安全，新竹市交通處於10月底前將原離峰時間閃光或僅時段性運作的號誌，皆延長為上午5時至晚間10時運作。圖／新竹市政府提供

交通事故 新竹 行人

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