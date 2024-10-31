關新路機車退出人行道挨批簡單粗暴 交通處：評估過供需

新竹市關新路機車停車格畫設在人行道上，但因常有機車違規騎上人行道遭民眾反彈。新竹市政府才剛宣布機車格全面退出人行道，再塗銷汽車格改為機車格，不過此舉也遭市議員鄭美娟批簡單粗暴。交通處也強調，均經過汽機車供需全面評估。

關新路沿線商家多，周邊機車位不足，雖警方已於關新路與關新北路設置科技執法取締，禁止機車騎上人行道，要求駕駛人以牽引方式停放，但實務上執行有困難，不到2周內已舉發31件。行人即使走在人行道上，還要閃避迎面而來的機車，時常造成危險。

為解決關新路行人與機車衝突情形，市府經2年研議後決議將關新路機車全面退出人行道，再塗銷路邊汽車格改為機車格，但此舉也引來鄭美娟批評，認為應該要妥善規畫透過工程，合理分配機車、汽車停車需求，並改善行人通行環境的安全，但2年過去，市府最後選擇把車通通趕下人行道，再取消幾格汽車格變成機車格，「用最粗暴簡單的方式來交差」。

鄭美娟說，新竹市民值得透過更細緻的考量與規畫來提升生活品質，過去質詢該議題時，她特地請教交通專業人士，在質詢時不僅指出問題點並且提供了解決方案，但很可惜，市政府並沒有能力做得更好。

新竹市交通處回應，關新路人行道的改善方案已經過交通改善小組2次討論，考量該路段商業活動密集，停車需求高且上下午尖峰車流量大，委員一致認為需從道路條件、人行道寬度及汽機車供需情況進行全面評估。

結果顯示，該區域的汽車停車需供比最高僅0.79，而機車為1.6，顯示汽車停車空間尚有餘裕。為保障行人安全，交通改善小組委員已達成共識，優先將機車停車格調整至路側。自10月28日調整機車格至路邊後，停車狀況運行良好。

交通處說明，工程改善涉及人行道下方管障、植栽遷移及施工影響等，大興土木緩不濟急，故優先將機車停車格調整於路側，市府也會持續觀察當地停車供需情形及蒐集各方意見，亦將納入後續調整參考。