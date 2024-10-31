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桃市新闢公車路線724 往返八德林口每日6班次
桃園市八德轉運站今年啟用後持續有公車路線進駐，市府今天宣布將新闢試辦路線724「八德轉運站-經經國轉運站-桃園長庚轉運站」，並自11月2日起營運，方便民眾往來八德、桃園、龜山、林口等地。
交通局表示，724試辦路線由統聯客運營運，從八德轉運站出發，沿國道2號、國道1號行駛停靠經國轉運站，再沿國道1號至長庚轉運站，里程22.6公里，該路線可往來八德、桃園、龜山、林口等地區，並可於經國轉運站轉乘往來宜蘭、台北、桃園機場、台中、台南、高雄等地。
另於長庚轉運站轉乘往來宜蘭、台北、松山機場、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄等地，甚至轉乘機場捷運往來台北火車站、高鐵桃園站、桃園機場、中壢等地，亦可在八德轉運站轉乘往來桃園車站、林口恩主公醫院、中壢。
交通局表示，724試辦路線規畫每日往返6班次，收費方式同桃市市區公車採里程計費，全程全票62元，半票31元，並適用TPSS定期票方案，另持桃園市民卡乘車可享有買一送一優惠及最高票價60元優惠。
交通局長張新福表示，724試辦路線串聯八德轉運站、連結八德轉運站、經國轉運站和長庚轉運站，能有效提升八德、桃園、龜山和林口等區的公共運輸便利性，不僅增強轉運站間的連結，也有助於滿足民眾對跨區、跨縣市交通的需求，讓出行更加方便。
交通局提醒，本路線為循環線，行駛方式為自八德轉運站發車至終點長庚轉運站後折返，民眾出門前可先至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次時刻與動態，以節省候車時間。
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