納管自助洗衣店 桃市通過草案 未來業者要遵守這些規範

桃園市政府經發局表示，市政會議已通過「桃園市自助洗衣店安全管理自治條例（草案）」，將送議會審議，通過後報行政院核定公布實施，會是繼台北市之後第二個納管自助洗衣行業的直轄市。

桃園市中壢去年9月發生自助洗衣店疑似瓦斯外洩氣爆，造成路人受傷，市府於是加速擬訂管理辦法。經發局長張誠表示，為確保居民生命財產安全及降低災害發生，要求經營自助洗衣店的業者應符合自治條例內容相關規定，包含規範樓地板面積不得超過300平方公尺且設置於建築物之第1層，在安全裝置、監視及消防設備上，也要求業主須裝設瓦斯及一氧化碳濃度偵測警報器、微電腦瓦斯表、自動緊急遮斷裝置、錄影監視設備、滅火器、緊急聯絡方式及嚴禁煙火標示等；為加強自主管理，業主應於每半年完成自主檢查，主管機關每半年查核自助洗衣店的檢查結果。

經發局表示，桃園本市自助洗衣店數量目前約300家而且日益增加，且多採24小時，現場無人常駐管理的營業方式，並於營業場所設置以天然氣或液化石油氣作為燃料，或以電力作為能源的洗衣機或烘衣機，一旦管理不當，恐有重大公共意外的疑慮，市府於是研議制定「桃園市自助洗衣店安全管理自治條例」，規範業者應遵守事項及相關罰則。

經發局說明，桃園市訂定的自助洗衣店安全管理自治條例，罰則基本上是1萬元起跳，訂草案的過程有公告，並且到多家自助洗衣店了解現況，業者都表示會配合遵守，事實上大部分的業者都有裝監視器，也有設定一些安全裝置，為了要加強的是滅火器、瓦斯遮斷器、微電腦瓦斯表等配置。