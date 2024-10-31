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竹市府勞工課程子女也能一起學 25門課吸引542人參加

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府暑期開設25門「勞工學苑研習課程」及「勞工子女暑假成長營」吸引542名勞工朋友及其子女參與。圖／新竹市政府提供
新竹市政府暑期開設25門「勞工學苑研習課程」及「勞工子女暑假成長營」吸引542名勞工朋友及其子女參與。圖／新竹市政府提供

新竹市政府暑期開設25門「勞工學苑研習課程」及「勞工子女暑假成長營」吸引542名勞工朋友及其子女參與，其中AI應用、直播短視頻等課程，內容結合最新的流行元素，深受勞工及學生們喜愛。

新竹市勞青處長林昱志指出，勞工學苑研習課程及勞工子女暑假成長營提供豐富多元的學習資源，包含語言學習、職能發展、電腦資訊、手作技藝及身體律動等多項類別，未來市府將持續推動更多元的學習計畫，營造幸福友善的學習環境，讓新竹成為勞工家庭安心進修、子女快樂成長的友善城市。

學員徐小婷選修「使用AI協助口語表達與溝通技巧」課程，讓她對口語表達有了更深刻的認識，也體驗到AI技術在提升個人能力方面的巨大潛力；參加「電腦手機跨平台電腦繪圖入門班」的李曉青則表示，她為了與孩子有更多共同話題，特地來學習，課程也增進了親子關係；學員陳語喬也分享，上了「爆紅直播主行銷到成交術」後，應用所學成功提升產品曝光度。

勞青處指出，勞工子女暑假成長營深受孩童喜愛。參加「新竹城市定向小旅行」的郭同學表示，透過地圖尋寶遊戲更深入了解自己居住的城市；修習「動漫人物色鉛筆」課程的邵同學則學到了素描技巧，可以畫出自己喜愛的動漫角色，既紓壓又有趣。

新竹市代理市長邱臣遠表示，今年勞工學苑開設知識型及生活類等10門課程，提供勞工朋友多元選擇。另外，為減輕勞工家庭暑期學習才藝的負擔，市府辦理勞工子女暑假成長營，教導孩子們「從做中學」，培養主動學習及實踐運用的興趣與能力，相關課程皆吸引許多勞工朋友及子女參與，促進勞工朋友能在工作之餘精進自我，也讓子女在暑期擁有充實的成長體驗。

勞工學苑研習課程及勞工子女暑假成長營提供豐富多元的學習資源，包含語言學習、職能發展、電腦資訊、手作技藝及身體律動等多項類別。圖／新竹市政府提供
勞工學苑研習課程及勞工子女暑假成長營提供豐富多元的學習資源，包含語言學習、職能發展、電腦資訊、手作技藝及身體律動等多項類別。圖／新竹市政府提供
勞工子女暑假成長營深受孩童喜愛，參加「新竹城市定向小旅行」可透過地圖尋寶遊戲更深入了解自己居住的城市。圖／新竹市政府提供
勞工子女暑假成長營深受孩童喜愛，參加「新竹城市定向小旅行」可透過地圖尋寶遊戲更深入了解自己居住的城市。圖／新竹市政府提供

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