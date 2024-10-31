全民運賽事比到昨晚 北市、桃園選手今上午搭遊覽車返回

康芮颱風來襲，屏東縣長周春米今上午防災應變中心與賴清德總統視訊，周春米說，全民運原訂今天結束比賽與閉幕，但因颱風停止，賽事僅剩下定向越野，昨天比賽結束後，各縣市代表安全返家或返回飯店，今台北市、桃園市上午搭遊覽車返回。

縣府體發中心指出，全民運賽事昨晚比到晚間分別是飛盤比到晚間8點38分，慢速壘球是比賽到晚間9點15分，慢速壘球項目賽事最後有比完賽，沒有用抽籤決定名次。全部賽事僅剩下定向越野，要等颱風後，場地復原情況，再決定比賽日期。

周春米上午與賴清德總統視訊，賴清德問到有什麼需要中央進一步協助嗎？周春米說，今天原本是全民運結束比賽還有閉幕，因颱風全部停止，關於全民運比賽昨順利完賽，剩下定向越野，各縣市代表都安全返回或返回飯店，今乘車返回的台北市150位、桃園市有80人，上午10點發車。

賴清德說，看得出來屏東縣府做萬全準備，十年內舉辦三場全國賽事大型運動會，非常不簡單。台北市府團隊10點發車，要請他們特別留意，康芮颱風下午兩點左右颱風中心會登陸，要注意雨勢，請跟司機特別提醒，風大雨大要就近停車，找安全地方躲避風雨，不要一路開上來，擔心會有危險。周春米說，會跟桃園、台北市府聯繫，謝謝總統。