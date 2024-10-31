快訊

MLB／洋基疲累牛棚擋不住 道奇2支高飛犧牲打再逆轉7：6

康芮來勢洶洶！ 北捷文湖線、淡水線等高架路段停駛

當心中年肥胖！你的身形和年齡同時增長？做好4件事保持健康體重

全民運賽事比到昨晚 北市、桃園選手今上午搭遊覽車返回

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米今上午防災應變中心與賴清德總統視訊，周春米說，全民運原訂今天結束比賽與閉幕，但因颱風停止，今上午台北市、桃園市搭遊覽車返回。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米今上午防災應變中心與賴清德總統視訊，周春米說，全民運原訂今天結束比賽與閉幕，但因颱風停止，今上午台北市、桃園市搭遊覽車返回。圖／屏東縣政府提供

康芮颱風來襲，屏東縣長周春米今上午防災應變中心與賴清德總統視訊，周春米說，全民運原訂今天結束比賽與閉幕，但因颱風停止，賽事僅剩下定向越野，昨天比賽結束後，各縣市代表安全返家或返回飯店，今台北市、桃園市上午搭遊覽車返回。

縣府體發中心指出，全民運賽事昨晚比到晚間分別是飛盤比到晚間8點38分，慢速壘球是比賽到晚間9點15分，慢速壘球項目賽事最後有比完賽，沒有用抽籤決定名次。全部賽事僅剩下定向越野，要等颱風後，場地復原情況，再決定比賽日期。

周春米上午與賴清德總統視訊，賴清德問到有什麼需要中央進一步協助嗎？周春米說，今天原本是全民運結束比賽還有閉幕，因颱風全部停止，關於全民運比賽昨順利完賽，剩下定向越野，各縣市代表都安全返回或返回飯店，今乘車返回的台北市150位、桃園市有80人，上午10點發車。

賴清德說，看得出來屏東縣府做萬全準備，十年內舉辦三場全國賽事大型運動會，非常不簡單。台北市府團隊10點發車，要請他們特別留意，康芮颱風下午兩點左右颱風中心會登陸，要注意雨勢，請跟司機特別提醒，風大雨大要就近停車，找安全地方躲避風雨，不要一路開上來，擔心會有危險。周春米說，會跟桃園、台北市府聯繫，謝謝總統。

北市府 周春米 康芮颱風

延伸閱讀

昨是今非？賴清德昔日喊修財劃法 綠營今統一口徑擋到底

【即時短評】賴清德能進化成「務實中華民國工作者」？

賴清德訪台南玉山寶光聖堂贈匾 市長熱門人選林俊憲、陳亭妃都在場

康芮颱風入夜將挾帶強風豪雨 周春米指示緊密監控動態

相關新聞

全民運賽事比到昨晚 北市、桃園選手今上午搭遊覽車返回

康芮颱風來襲，屏東縣長周春米今上午防災應變中心與賴清德總統視訊，周春米說，全民運原訂今天結束比賽與閉幕，但因颱風停止，賽...

「慢程南庄」 訪原鄉 悠遊客庄

國際認證慢城之一的苗栗南庄，擁有山水風光及客家和原民文化的人文多元風貌。有行旅企業家山居歲月系列規畫《慢程 南庄》3天2...

山坡地開發限制多 原民蓋不了家

在山區蓋房子依法規須先提水土保持計畫，但設計一套計畫至少10萬元，所費不貲。桃園市議員陳瑛昨質詢為原民請命，指諸多法規限...

頭屋鄉外獅潭設土資場遇抗議 樹林溪監測站逮偷排汙

有業者申請在苗栗縣頭屋鄉外獅潭設置九星土石方資源堆置處理場，縣府排定昨天會勘，居民擔心汙染與衝擊交通到場抗議，縣府先取消...

加碼非法定社福 桃園被扣億元補助

桃園市因非法定社福支出增加，一般補助款遭中央扣減1億元。市長張善政昨在市政會議表示，桃園推出許多社福解救少子化，部分措施...

綠委質疑張善政污名化精神病 藍：綠先去勸同黨議員

桃園市龜山10歲女童險遭身心障礙男子侵犯，事件延燒不斷。民進黨立委與多名桃園議員今開記者會，指張善政第一時間稱「精神疾病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。