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加碼非法定社福 桃園被扣億元補助

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市因非法定社福支出增加，一般補助款遭中央扣減1億元。市長張善政昨在市政會議表示，桃園推出許多社福解救少子化，部分措施連中央也從善如流；市府願意承擔懲罰性扣款，但仍盼中央重新檢視非法定社福定義。張善政上任後除加碼敬老禮金，還推出免費營養午餐、凍卵營養金、5歲幼兒教育助學金等社福措施，非法定社福支出也從2022年的59億元增至去年87億元，導致一般補助款被中央扣減到最高上限1億元。近期逢議會質詢，不少議員擔憂財政雪上加霜，或要求市府加強與中央溝通。

市政會議中，張善政援引最近國發會公布的台灣人口推估報告，明年台灣就進入超高齡社會，若這趨勢持續下去，2070年台灣人口將不到1500萬，僅剩現在的6成，整個國家的生產力會變成什麼樣子，非常令人憂心。

張善政說，從前年底他上任開始，市府就推動一系列社福措施解決少子化問題，就是希望讓年輕夫婦沒有後顧之憂，可以多花心思把小孩教好，或願意生小孩。

「遺憾的是，推出這些非法定社福同時，市府也被中央懲罰性扣款超過1億元。」張善政說，他當過行政院長，知道會被罰款，但這是要面對的「必要之惡」；事實也證明，包括代理教師聘期延長、肺癌擴大篩檢、凍卵補助等政策，桃園都走在前頭，中央和很多縣市都從善如流，希望中央理解。張善政向中央喊話，盼重新檢視非法定社福定義，民進黨議員魏筠直言，桃園這種大撒幣的社福政策，遲早會成為拖垮財政的巨獸，張善政卻是以倒果為因的方式來抗議。

國民黨議員凌濤則認為，中央對少子化沒因應措施，反而對桃園市府懲罰性扣款，桃市府各項補助已明確展現成效，是唯一人口自然增加正成長的直轄市，中央應師法，而非本末倒置祭出懲罰性扣款。

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