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頭屋鄉外獅潭設土資場遇抗議 樹林溪監測站逮偷排汙

聯合報／ 記者范榮達鄭國樑／連線報導
苗栗縣頭屋鄉外獅潭居民反對九星土石方資源堆置處理場申設案，昨到場抗議，並遞交陳情書。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉外獅潭居民反對九星土石方資源堆置處理場申設案，昨到場抗議，並遞交陳情書。記者范榮達／攝影

有業者申請在苗栗縣頭屋鄉外獅潭設置九星土石方資源堆置處理場，縣府排定昨天會勘，居民擔心汙染與衝擊交通到場抗議，縣府先取消會勘，強調會納入民意審查。桃園市樹林溪水質連續自動監測站近日建功，逮到觀音工業區內某電路板製造商排放廢水，依法開罰。

頭屋鄉民代表會副主席范賢達、獅潭村長黃素娥等人說，九星土資場申請案一旦設立後，頻繁進出的砂石車，將衝擊外獅潭交通安全及寧靜環境，且案場在水源區，恐造成下游農田及飲用水汙染。頭屋鄉鳴鳳村及毗鄰的造橋鄉大龍村已各有一座土資場，頭屋不是垃圾鄉，不歡迎第三座。

水利處副處長黃文璋代表縣府接受黃素娥等人遞交陳情書，黃說，縣府受理申設土資場，會勘是必要程序，實地了解聯外道路、水土保持及是否在環境敏感區範圍等，審查時也會考量民意。

另，桃園市樹林溪水質連續自動監測站2022年底啟用，25日偵測到樹林溪下游出海口水質pH值異常升高，稽查人員循線查出汙染源為觀音工業區內某電路板製造商，要求改善並將依水汙法開罰，是該監測站啟用後首度透過連續監測舉發裁處的案件。

桃園市環保局說明，該公司今年4月因將雨水陰井作為廢水收集不當使用，且該陰井未登載於水汙染防治措施，違反水汙染防治法第18條被罰，此次又因製程操作不當，排放鹼性化學物質至雨水下水道。環保局強調將持續擴展AI監控能力，為環境把關。

桃園 水質 環保局

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