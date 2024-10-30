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綠委質疑張善政污名化精神病 藍：綠先去勸同黨議員

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
針對民進黨立委與議員開記者會質疑張善政污名化精神病，國民黨桃園市議員回擊。圖/翻攝自黃敬平臉書
針對民進黨立委與議員開記者會質疑張善政污名化精神病，國民黨桃園市議員回擊。圖/翻攝自黃敬平臉書

桃園市龜山10歲女童險遭身心障礙男子侵犯，事件延燒不斷。民進黨立委與多名桃園議員今開記者會，指張善政第一時間稱「精神疾病不是違法藉口」污名化精神疾病。對此，桃園市府駁斥並呼籲綠營民代勿再炒作消費。國民黨桃園議員黃敬平晚間則在臉書發文酸，綠營要不要勸一勸同黨市議員黃瓊慧。

立委張雅琳、桃園市議員王珮毓、李宗豪、陳雅倫和魏筠今天上午在立院開記者會，呼籲桃園市政府盡速協助女童家屬釐清真相，改善桃市心理健康照護資源不足，而非汙名化精神疾病，盼憾事不要再發生。

張雅琳表示，市府應先釐清事件的來龍去脈，盡快協助女童家屬，而非先汙名化精神疾病卸責，目前行為人因襲擊事實明確，已由檢調機關向法院聲請羈押禁見。張雅琳在記者會上要求桃園市政府應提出因應方案，向市民說明事件始末及未來的防範措施。

桃園市新聞處長羅楚東表示，市府從未污名化精神疾病患者，此案已進入司法偵辦階段，呼籲民進黨中央與地方民代勿再炒作消費。市府會研擬精進社會安全網的作為，未來也會向中央具體建議，共同合作，由中央來訂出一致標準，避免再度發生類似事件。

黃敬平晚間在臉書表示，桃園市民進黨黨團議員最好去看一看同黨議員黃瓊慧，她連續2天都自錄自拍影片傳給記者，連續2天都把矛頭指向那位龜山區侵犯女童的犯嫌，而且把對方往死裡打。民進黨團的議員要不要也開記者會勸一勸黃瓊慧？可不可以不要一邊打壓精神疾病、一邊又噴口水抹黑造謠張善政市政府沒說過的話？

桃園 精神疾病 議員

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