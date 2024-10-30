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山坡地開發限制多 張善政允研議成立專案小組簡化流程

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員陳瑛（右）今替原民請命，希望山坡地開發能簡化程序與提供補助，市長張善政（左側第一排右1）允研議成立專案小組協助。圖／翻攝自桃園市議會官網
桃園市議員陳瑛（右）今替原民請命，希望山坡地開發能簡化程序與提供補助，市長張善政（左側第一排右1）允研議成立專案小組協助。圖／翻攝自桃園市議會官網

山區蓋房子按法規須先提水土保持計畫，但設計一套計畫通常要10萬元以上，所費不貲。桃園市議員陳瑛昨為山區部落原民請命，指諸多法規限制讓原民窮盡一生積蓄也蓋不了自己的家，盼政府補助與簡化流程；市長張善政允成立專案小組協助。

陳瑛表示，山區部落受非都市計畫土地管制辦法與山坡地開發相關法規限制，想要興建合法房子既困難又昂貴，部落族人就算用盡一生積蓄也無法蓋出來，只能在舊有房舍加蓋使用，造成原鄉「風景美、建物醜」現象，而且加蓋的房子也有違建問題，問題不解，不合法的房子只會越來越多。

陳瑛指山坡地建築申辦審查程序繁瑣，水保計畫費用更是高昂，盼市府協助簡化程序，補助水保計畫技師簽證與建築結構施工安全簽證，減輕部落族人負擔。

張善政表示，山坡地開發最大的挑戰就是坡度太陡或水保無法符合規定，如果沒安全疑慮又合乎法規，後續流程進行就都不是問題，只是花時間、花錢和需要專業技師協助；張善政允研議成立專案小組，在山坡地安全無虞的前提下，盡力協助，甚至比照航空城安置街廓提供公版建築圖，縮短審查流程。

原民局表示，今年7月已與水務局合作試辦裁罰前先勘查輔導計畫，若市府接到原鄉部落水保案件，會由原民局與專業水保技師先上山會勘輔導合法，目前受理43件已輔導35件。另外，由於原民部落違建態樣是全國性的問題，會持續跟中央反映，爭取放寬法令與補助。

水務局表示，山坡地蓋房子若有開挖、整地情形，一定要提報水保計畫，違者將面臨6萬以上、30萬元以下罰責，可連續裁罰，今年共查獲7件，罰金總計67萬元，若情節嚴重者，將移請建築管理處列管報拆。

建築 張善政 房子

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