康芮進逼 桃園復興一級開設防災！孕婦、洗腎病患先撤

康芮颱風逼近，桃園市復興區公所今天下午召開颱風災害應變中心一級開設及人員進駐，分土石流潛勢6大區廠商機具警戒，區長蘇佐璽表示，孕婦今天下午全部下山、洗腎病患5人，已2人下山，並密切注意雪霧鬧新修聯外替代道路加固，視風雨決定居民預防性撤離。

康芮颱風進逼預估明天（31日）中午午至傍晚登陸，風雨來勢洶洶，復興區今天沒有明顯降雨，區公所召開災害應變會議，提前做好防颱準備，區長蘇佐璽表示，目前颱風風雨未達黃色警戒，為提前做好防颱準備，將看颱風雨量，再決定雪霧鬧新修聯外替代道路及光華產業道路是否封路。

因應康芮颱風風雨增大，復興區區公所調查部落孕婦和洗腎患者情況，為避免產期和洗腎危險，孕婦已在今天下午全數下山，部落洗腎病患5人中，已2人先行下山、1人向區公所商借發電機應變、另2人視風雨明天下山依親。