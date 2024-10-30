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苗南耶誕活動 苗縣府周邊11/2起3階段封路

中央社／ 苗栗縣30日電

苗栗縣「2024苗南耶誕」系列活動自11月2日起在縣府園區周邊點燈2個月，因應各場次活動舉辦，苗栗市縣府路及府前路將分3階段封路。

為營造歡樂耶誕氛圍，苗栗縣政府與苗栗市公所合作舉辦2024苗南耶誕系列活動，在縣府第一、二、三辦公大樓以及青年創業指揮部前，規劃設置4處特色燈區，預計11月2日點燈至12月31日，期間每個燈區夜間輪番進行燈光秀，週末期間另有9場次音樂會等藝文饗宴。

縣府今天表示，11月2日「2024苗南耶誕音樂會」率先在縣府第一辦公大樓前登場，邀請金曲歌手及苗栗在地表演團體演出，現場搭配住宅及再生能源宣導，並規劃有獎徵答及摸彩，讓參與民眾共享音樂外，還有機會帶回大獎。

其餘場次活動為，勞工及青年發展處舉辦11月9、16日「奇幻聖誕夜」、「聖誕狂舞派對」，透過幼兒舞蹈、合唱表演及魔術秀，並邀請縣內高中職學生團隊展現熱舞魅力，營造活力耶誕慶典；11月23、24日為文化觀光局舉辦「113年客家藝文嘉年華-廣場舞比賽」。

接著社會處於11月30日、12月7及14日「苗栗聖誕愛洋溢-志工舞動夜、志工音樂夜、志工親子夜」；最後，由苗栗市公所於12月20日舉辦「2024苗栗市耶誕音樂晚會」。

縣府指出，活動為期2個月，為因應舞台搭設、活動表演及撤場需求，自11月2日起分3階段封路，第1階段為11月2日及12月20日的上午6時至午夜12時；第2階段為11月3日至12月29日每週五至週日的下午5時30分至晚間9時；第3階段為11月22至24日的下午1時至晚間10時。

縣府說，管制區域為苗栗市縣府路與府東路交叉口到民族路66巷口、府前路到民族路交叉口，建議用路人避開管制路段，配合交通管制提前移車，並呼籲民配合現場交管人員指引，注意行車路線。

苗栗市 青年 音樂會

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