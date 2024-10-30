苗栗通霄福源里民抗議設置廢棄物廠 今再聯署反對矽砂開發案

國內傳產大廠金晶關係企業計畫在苗栗通霄鎮福源里北勢窩段開發矽砂科技園區，預計本周六上午在福源里活動中心舉辦規畫說明會並交流意見；不過，當地里民認為恐有嚴重環境汙染之虞，提前從今天開始發起聯署活動，屆時將在會場表達堅決反對到底的訴求。

據了解，金晶企業的產品涵蓋了鑄造、玻璃、釉料、電子、耐火、濾水、砂坑及建築材料等各行各業，客戶群遍及海峽兩岸、東南亞及日、韓等國，其在苗栗縣有3間矽砂關係工廠，將待規畫開發矽砂科技園區完成後全數遷入。

對此，當地福源里民認為設廠關係到人身安全，無論南風往北飄，或東北季風往南飄，幾乎能夠影響到整個通霄，紛持反對意見，並透過基層民代串聯福源、福龍、內湖、烏眉、楓樹5里，另有選區鎮代繆宗翰、吳嘉星、翁英雄及議員翁杰等人共同發起聯署要捍衛家園。

繆宗翰表示，當地農作原本就缺乏水源，也無排放汙廢水管線，開發園區後將面臨與農民搶抽地下水源，汙水若直接排放溪流也會有汙染之虞，再加上可能散發的空汙，都會嚴重影響當地環境，因此他也認為不適宜開發蓋廠。

他說，因為獲悉業者要舉辦說明會的訊息較晚，今天上午才開始串聯各里長共同發起反對聯署活動，但遇上颱風，從下午起風勢明顯增大，預計明後天也有風雨，聯署狀況可能會不如預期。

由於周六該說明會結束後，會立即到下一個地點，該里綠意新城下方抗議橙鈿廢棄物廠的設立，因此晚間將再開會討論里民集結的時間地點並初步統計今天的聯署人數。