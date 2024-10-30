偏鄉警消颱風天冒雨值守餓肚子防災 橫山鄉公所擬改善

康芮颱風來襲，新竹縣災害應變中心今晚6時一級開設，不過有基層警消投訴，在偏遠的橫山鄉基層警消協助民眾疏導救災，但卻沒有提供便當，加上位置偏遠，購餐不便，只好餓肚子或吃泡麵果腹。橫山鄉公所也表示虛心檢討，會開會研議此事。

今年第21號颱風康芮已於今天上午8時升格為強烈颱風，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，中央氣象署表示，今天晚間開始到周五清晨，是康芮颱風影響台灣最明顯的時候，今晚警戒區域會大致涵蓋台灣本島的所有範圍，可能明天中午至傍晚在花蓮以南陸地登陸。

因應康芮颱風來襲，新竹縣災害應變中心將於今晚6時一級開設，基層警消人員也因此需要駐地留守防災。不過有基層警消投訴，橫山鄉公所明明領有災害補助，卻沒有給辛勞的警消人員供應便當，基層警消要留守協助民眾疏導救災，也因山上落石多，常常都要冒雨疏導交通或是拉封鎖線、排除落石、倒塌路樹，比起平地來說「真的非常辛苦」。

基層警消表示，同樣是偏鄉的尖石鄉，還有市區的芎林鄉都有給警消人員颱風天供應餐點，唯獨橫山鄉沒有，「真的令人心寒」，也因災害應變中心一級開設，警消同仁都要駐地留守，加上地處偏遠，根本沒辦法購買吃的，「連叫uber eat也沒有送」，更遑論當地小吃店也因颱風來襲沒有顧客，早就早早關門，大家只好餓肚子或吃泡麵果腹。

對此橫山鄉公所表示，往年颱風天也都沒有提供警消餐點，只有針對國軍提供住宿和膳食，也因多年來都沒有警消同仁反映，鄉公所以為消防分隊和警分局都有供應內部團膳，才會沒有注意到警消同仁的需求，經過這次反應後，會立即開會研議，並和警消同仁討論，若真的有供應餐食的需求，將會納入估評並改善。