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竹北舉辦音樂故事會 學生與音樂家互動演出

中央社／ 新竹縣30日電

竹縣竹北市公所今天說，為提升音樂美學並注入校園，竹北市將辦「竹北音樂故事」推出3場音樂演出，讓在地學校合唱團、弦樂團等能與音樂家互動演出，實質助孩子學習。

竹北市公所今天發布新聞資料指出，藝術與文化是形塑城市發展重要的軟實力，將持續引進國際演出，也挹注多元資源支持在地團隊、學校社團，以深化美學教育及涵養，並提供多元展演舞台，讓學生展現學習成果。

竹北市長鄭朝方表示，此次辦理「竹北音樂故事」活動，邀請拉縴人藝術文化基金會共同策劃，將於11月9日、10日及16日推出3場音樂演奏，並包含在地學校合唱團、弦樂團等共同參與演出。

他說，11月9日是「第一樂章：青春歌頌曲」，有迎曦女聲合唱團、興隆國小合唱團、光明國小合唱團、沂風室內合唱團等，演唱「快樂天堂」、「明天會更好」、「城裡的月光」等樂曲；11月10日「第二樂章：市民唱金曲」，有桃山國小合唱團等演出。

鄭朝方表示，11月16日「第三樂章：大師協奏曲」，有銅管音樂家葉樹涵攜手竹北高中管樂團、小提琴家李齊與東興國中弦樂團合演、鋼琴演奏家嚴俊傑結合興隆國小弦樂團、MIT米特薩克斯風重奏團聯手光明國小打擊樂團等共同演奏，讓音樂家與學生互動，也達到共同訓練目的，盼實踐藝術教育課程。

樂團 竹北高中 音樂

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