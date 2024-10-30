快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

中台灣農村休閒旅遊媒合會 苗栗縣長鍾東錦頒「苗栗金選」標章

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
會中由苗栗縣長鍾東錦表揚並頒發「苗栗金選」標章，強化店家好物知名及曝光度。圖／苗栗縣政府提供
會中由苗栗縣長鍾東錦表揚並頒發「苗栗金選」標章，強化店家好物知名及曝光度。圖／苗栗縣政府提供

2024中台灣農村休閒發展論壇暨旅遊交流媒合會今天在苗栗市巨蛋體育館登場，並舉辦「苗栗特色好物-苗栗金選」頒獎活動，讓在地商家和相關旅遊業者能深入交流，推廣苗栗好物知名度，會中由苗栗縣長鍾東錦頒發「苗栗金選」標章，強化店家好物知名及曝光度。

這場媒合會有來自全國的旅遊業者和旅遊商業同業公會等專業機構共同參與，探索苗栗旅遊市場的趨勢，並發掘合作機會，希望透過苗栗美食體驗、文化體驗等活動，深入了解苗栗的獨特風貌及市場需求，向全國各地遊客行銷苗縣的山城景緻及海岸風光。

會中結合觀光協會開發的愛玩苗栗line@平台舉辦徵選抽獎等活動，讓各地到苗栗玩的遊客能夠快速了解在地人文風情及特色店家。苗栗縣觀光協會理事長游志勇也在現場大力邀請遊客及店家踴躍加入平台，打造更完整的資訊網絡，也讓遊客能夠方便走訪店家。

縣府表示，獲得「苗栗金選」標章的主要是在「苗栗特色好物-苗栗金選」競賽脫穎而出的店家，透過網路票選選出苗栗特色「十大好食」、「潛力好食」、「十大好物」、「潛力好物」、「十大好店」、「潛力好店」共計53件金選好物。

鍾東錦表示，苗栗縣除了2大慢城及浪漫台3線之外，目前正大力推廣海線觀光，未來好望角、白沙聖域建構完成將帶來大量遊客，在中苗栗地區也待苗栗火車站、糧倉、明德水庫完整規畫形成旅遊廊帶，將可推動三天兩夜、兩天三夜的行程。

2024中台灣農村休閒發展論壇暨旅遊交流媒合會今天在苗栗市巨蛋體育館登場，並舉辦「苗栗特色好物-苗栗金選」頒獎活動，行銷苗栗觀光。圖／苗栗縣政府提供
2024中台灣農村休閒發展論壇暨旅遊交流媒合會今天在苗栗市巨蛋體育館登場，並舉辦「苗栗特色好物-苗栗金選」頒獎活動，行銷苗栗觀光。圖／苗栗縣政府提供
在台上表揚頒發「苗栗金選」標章後，鍾東錦也走到台下逐一關心並了解店家販售的好物。圖／苗栗縣政府提供
在台上表揚頒發「苗栗金選」標章後，鍾東錦也走到台下逐一關心並了解店家販售的好物。圖／苗栗縣政府提供

火車站 鍾東錦

延伸閱讀

苗縣第7所 頭份信德國小「知識穀倉」社區共讀站啟用

通霄籌設白沙屯童醫院 提升苗栗海線醫療量能

中央總預算案卡關 苗栗縣長鍾東錦：大人應該站出來

苗栗白沙屯童醫院3年後啟用 鍾東錦期許補海線量能缺口

相關新聞

影／少了政治味、多了美食香 竹縣粄食嘉年華11月登場

新竹縣新埔鎮的粄條美味聞名全台，鎮公所承辦的「新竹縣粄食嘉年華」將於11月9、10日兩天周休假日在新埔鎮藝文廣場盛大推出...

SRF歐盟標準在台可行 張善政籲中央：做對的事要堅持

桃園SRF議題延燒，副市長蘇俊賓上周在行政院會上，直指環境部制定的汙染物排放新標準未達歐盟規範，呼籲中央制定更完善標準。...

康芮颱風來襲 新竹市宣布停班課時間曝 提醒民眾勿外出

因應康芮颱風來襲，新竹市教育處提前啟動整備工作，將配合市府及時通知全體師生及家長相關停班、停課訊息。由於氣象署將在晚間9...

偏鄉警消颱風天冒雨值守餓肚子防災 橫山鄉公所擬改善

康芮颱風來襲，新竹縣災害應變中心今晚6時一級開設，不過有基層警消投訴，在偏遠的橫山鄉基層警消協助民眾疏導救災，但卻沒有提...

永安漁港今晚6時前船員撤離 漁市明天不休市

康芮颱風預計今晚觸陸，桃園市新屋區永安漁港漁船已限制出港，並要求船員今晚6時前撤離漁船，不過目前沿海風雨就如同一般冬天情...

中台灣農村休閒旅遊媒合會 苗栗縣長鍾東錦頒「苗栗金選」標章

2024中台灣農村休閒發展論壇暨旅遊交流媒合會今天在苗栗市巨蛋體育館登場，並舉辦「苗栗特色好物-苗栗金選」頒獎活動，讓在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。