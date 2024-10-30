中台灣農村休閒旅遊媒合會 苗栗縣長鍾東錦頒「苗栗金選」標章

2024中台灣農村休閒發展論壇暨旅遊交流媒合會今天在苗栗市巨蛋體育館登場，並舉辦「苗栗特色好物-苗栗金選」頒獎活動，讓在地商家和相關旅遊業者能深入交流，推廣苗栗好物知名度，會中由苗栗縣長鍾東錦頒發「苗栗金選」標章，強化店家好物知名及曝光度。

這場媒合會有來自全國的旅遊業者和旅遊商業同業公會等專業機構共同參與，探索苗栗旅遊市場的趨勢，並發掘合作機會，希望透過苗栗美食體驗、文化體驗等活動，深入了解苗栗的獨特風貌及市場需求，向全國各地遊客行銷苗縣的山城景緻及海岸風光。

會中結合觀光協會開發的愛玩苗栗line@平台舉辦徵選抽獎等活動，讓各地到苗栗玩的遊客能夠快速了解在地人文風情及特色店家。苗栗縣觀光協會理事長游志勇也在現場大力邀請遊客及店家踴躍加入平台，打造更完整的資訊網絡，也讓遊客能夠方便走訪店家。

縣府表示，獲得「苗栗金選」標章的主要是在「苗栗特色好物-苗栗金選」競賽脫穎而出的店家，透過網路票選選出苗栗特色「十大好食」、「潛力好食」、「十大好物」、「潛力好物」、「十大好店」、「潛力好店」共計53件金選好物。